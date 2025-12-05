Какво се изисква от една компания, за да стъпи на Българската фондова борса?

Ето какви правила за листване трябва да следвате

Българската фондова борса (БФБ) публикува набор от правила, които определят кой и при какви условия може да стъпи на публичния капиталов пазар. Макар документът да изглежда сух и сложен, той всъщност отразява една важна реалност, за да получат доверие от инвеститорите, компаниите трябва да покрият ясни стандарти за прозрачност, стабилност и ликвидност.

Три пазара, различни изисквания

БФБ работи с три основни пазара:

1. Основен пазар

Това е „голямата сцена“ на българския капиталов пазар. Той включва множество сегменти:

акции „Premium“

акции „Standard“

сегмент за дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ)

облигации

борсово търгувани продукти (ETF-и, структурирани инструменти)

компенсаторни инструменти

сегмент за права

сегмент за първично публично предлагане (IPO сегмент)

Това е мястото, където се стремят да попаднат големите и утвърдени компании.

2. Алтернативен пазар (BaSE)

Той е „подготвителната площадка“ т.е. мястото, където се качват по-малки компании, които още не покриват строгите критерии на основния пазар.

3. BSE International

Пазар, на който се търгуват чуждестранни инструменти, вече регистрирани на други регулирани пазари.

Минимални общи условия

Накратко компанията трябва да е прозрачна, да има история и да предлага свободно търгуеми акции. Всички емисии финансови инструменти:

трябва да са в безналична форма и регистрирани в депозитар

да нямат ограничения върху прехвърлянето на акциите

да спазват европейските регулации, включително Регламент 2017/1129 (проспектите)

емитентът да не е в несъстоятелност или ликвидация

Най-престижният сегмент: акции „Premium“

Ако една компания иска да бъде сред „елита“ на БФБ, тя трябва да покрие сериозен набор от критерии:

минимум 5 години финансова история

най-малко 25% от акциите да са в ръцете на миноритарни инвеститори или да имат пазарна стойност от поне 5 млн. лв.

висока ликвидност – минимум 200 000 лв. средномесечен оборот и поне 100 сделки месечно за последните шест месеца

поне две години с реализирана печалба за последните пет

пълна прозрачност – редовно и навреме разкриване на регулирана информация, включително на английски език

компанията да не е в производство по ликвидация или несъстоятелност

Интересното е, че борсата може да направи изключение от някои изисквания (например минималната година престой в „Standard“), ако компанията е достатъчно голяма, с над 50 млн. лв. собствен капитал, и има потенциал за силен инвеститорски интерес.

Сегментът Standard

Тук попадат фирмите, които все още не отговарят на високата летва на „Premium“, но имат добра активност и прозрачност. Изискванията са значително по-леки поне 4 000 лв. средномесечен оборот, минимум 5 сделки месечно, компанията коректно да разкрива информация и да не е в несъстоятелност.

Сегмент за АДСИЦ (REITs)

За фондовете за недвижими имоти и вземания правилата са близки до тези за сегмент „Standard“, но е задължително да притежават лиценз от КФН.

Какво стои зад бума на облигациите?

За да бъдат регистрирани облигации, емисията трябва да ес оставащ падеж поне една година, да има минимум 1 млн. лв. непогасена главница и емитентът да не е в несъстоятелност. При инструменти с лихва условията за лихвените плащания са строго дефинирани, за да има предвидимост.

Как се случва регистрирането?

За всяка емисия се подава подробен набор от документи: проспект, решение на КФН, ISIN код, CFI и FISN, данни за миноритарните акционери, LEI код, финансови отчети, депозитарни удостоверения и др. Процедурата е техническа, но целта ѝ е проста – пазарът да знае точно какво купуват и продават инвеститорите.

Алтернативният пазар

BaSE е мястото за фирми, които нямат достатъчна ликвидност, нямат дълга финансова история или все още не покриват изискванията на основния пазар. Никой не може да поиска директно „листинг“ там – борсата служебно премества емисиите, които не покриват изискванията за по-високите сегменти.

