Красивото балканско езеро, до което не може да се доближите

На пръв поглед остров Крес пленява със своята сурова красота и почти недокосната природа, редувайки скалисти пейзажи, гъсти гори, стари села на скали и скрити заливи с плажове, смятани за най-красивите в Европа. Зад всички тези забележителности обаче се крие едно място, което е не само туристическа атракция, а въпрос на оцеляване за целия район.

Говорим за езерото Врана, природен феномен, който играе ключова роля в снабдяването с вода не само на Крес, но и на съседния остров Лошин. Това езеро е уникално в много отношения.

Повърхността му е над морското равнище, докато дъното се спуска до 60 метра под морското равнище. Създадено е в карстова долина и е оформено от дългосрочни геоложки процеси, а водата му се счита за изключително чиста и с високо качество.

Благодарение на естествената филтрация през камъка, тя почти не изисква допълнителна обработка, преди да достигне до жителите на тези два острова. Именно поради това достъпът до езерото е строго контролиран. Плуването, риболовът или каквито и да било дейности в непосредствена близост до водата не са разрешени.

Това не е място за класически туризъм, а защитен природен ресурс, от който зависи ежедневието. Дори гледката към езерото е възможна само от предварително определени гледни точки.

Освен че е източник на вода, езерото има и голяма екологична стойност. Заобиколено е от богата флора и фауна и е важно местообитание за множество видове птици. Неговото опазване и изолация го правят едно от малкото места, където природата функционира почти без човешко влияние.

Това, което се случва под повърхността, е особено интересно. В дълбините на езерото има постоянен, невидим баланс между сладка и солена вода.

Морската вода прониква в по-дълбоките слоеве, но огромната маса сладка вода я потиска и не ѝ пречи да увреди качеството ѝ. Именно този крехък баланс позволява на езерото да остане годно за пиене. Ако обаче нивото на водата спадне, налягането ще отслабне, което би могло да доведе до проникване на море и засоляване, като по този начин езерото ще загуби основната си функция.

Езерото дължи името си на близкото село Врана, въпреки че местните жители го наричат ​​просто „езерото“, което най-добре описва значението му в ежедневието.

Името „Вранско езеро“ се утвърждава едва по-късно, благодарение на пътеписеца Алберт Фортис, който го записва като такова през 18 век. Днес това езеро остава един от най-ценните природни ресурси в Хърватия, място, което не се посещава за плуване или почивка, а се наблюдава от разстояние, със съзнанието, че животът на два острова зависи от неговото тихо равновесие.