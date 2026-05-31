Колко мръсни са парите, които докосваме ежедневно?

Парите често съдържат следи от наркотични вещества

Когато плащате за храна, миете ли ръцете си преди да седнете да ядете? Все повече изследвания показват, че парите в брой могат да бъдат сериозен източник на микроби. Хартиените банкноти преминават през безброй ръце и повърхности – от пръсти и престилки на сервитьори до автомати, каси и дори влажни места, където се съхраняват.

Проучване от 2017 г., публикувано в списание PLOS ONE, анализира банкноти от 1 долар, събрани от банка в Ню Йорк, за да установи какви микроорганизми живеят върху тях. Изследователите откриват стотици различни видове микроби. Най-разпространени били бактериите, свързани с акне, както и множество безвредни кожни микроорганизми. Освен това са открити вагинални бактерии, микроби от устната кухина, ДНК от домашни любимци и различни вируси.

Парите често съдържат и следи от наркотици. В друго изследване на банкноти от различни градове в САЩ близо 80% от еднодоларовите банкноти са показали наличие на следи от кокаин. Това не е особено изненадващо, като се има предвид колко дълго и колко активно се използват парите в обращение. В зависимост от номинала банкнотите могат да останат в употреба между пет и петнадесет години. „Много хора не си мият ръцете, а парите постоянно преминават от човек на човек“, казва микробиологът Сюзън Уитиър от Медицинския център на Нюйоркския пресвитериански и Колумбийския университет.

Други изследвания показват, че някои банкноти и монети могат да съдържат патогени като Escherichia coli (E. coli), салмонела и стафилококус ауреус, които са способни да причинят сериозни заболявания. Въпреки това експертите подчертават, че наличието на микроби върху дадена повърхност не означава автоматично, че човек ще се разболее. „Някои микроорганизми са по-способни да заразяват хората от други, а самото им присъствие върху повърхност не им осигурява всички условия за развитие“, обяснява Емили Мартин, доцент по епидемиология в Мичиганския университет.

Американските банкноти всъщност са сравнително добра среда за задържане на микроби, тъй като са изработени от 75% памук и 25% лен. Въпреки това им липсват подходящите температура и влажност, необходими за активно размножаване на бактериите. Порестата им структура дори задържа част от микроорганизмите, вместо лесно да ги прехвърля върху ръцете. Според специалистите кожата също играе важна защитна роля, стига бактериите да не попаднат в по-уязвими части на тялото.

Някои проучвания сочат, че полимерните банкноти, използвани в държави като Канада и Австралия, са по-чисти от традиционните хартиени пари. Учените дори са експериментирали с методи за дезинфекция на валутата чрез въглероден диоксид и високи температури. Въпреки това експертите са единодушни, че няма нужда хората да изпадат в паника заради парите в брой. Както напомня Сюзън Уитиър, микроби има върху почти всяка повърхност, която докосваме ежедневно – от банкомати и дръжки до перила в метрото. Най-важното остава редовното миене на ръцете.