ПСЖ победители: Каква парична награда ще получат от Шампионска лига?

Каква награда прибира победителят?

С победата си във финала на Шампионската лига над Arsenal FC, Paris Saint-Germain не само завоюва най-престижния клубен трофей в европейския футбол, но и си осигури сериозен финансов бонус.

Според финансовата схема на УЕФА за сезон 2025/26 новият европейски шампион ще получи около 25 милиона евро премия за спечелването на финала. Загубилият финалист Арсенал ще се утеши с приблизително 18,5 милиона евро за достигането си до последния мач в турнира, пише Marca.

Тези суми обаче са само част от общите приходи, които клубовете генерират по време на надпреварата. Освен премиите за достигане до отделните фази, отборите получават средства за участие, бонуси за резултати в основната фаза, дялове от телевизионните права и приходи, свързани с клубния коефициент на УЕФА.

Така общите постъпления за Арсенал и ПСЖ от тазгодишното участие в Шампионската лига могат да надхвърлят 100 милиона евро, в зависимост от спортните резултати и търговските разпределения.

Повече от награден фонд

Финансовите ползи от триумф в Шампионската лига далеч не се изчерпват с премията от УЕФА. Успехът в най-престижния европейски клубен турнир обикновено води до ръст на спонсорските договори, увеличени продажби на клубни артикули и по-голям международен интерес.

След години на мащабни инвестиции френският гранд превърна спечелването на Шампионската лига в своя основна цел. Клубът достигна до финала през 2020 година, но тогава отстъпи пред FC Bayern Munich. Последвалият триумф през 2025 г. затвърди статута на парижани сред водещите сили в европейския футбол, а нов успех би затвърдил тази позиция.

Допълнителни приходи в бъдеще

Победителят във финала си осигури и участие в няколко престижни турнира, сред които UEFA Super Cup и FIFA Club World Cup. Това означава нови финансови възможности и допълнителни приходи през следващите сезони.

В крайна сметка, макар финансовият аспект да става все по-значим в съвременния футбол, най-голямата награда остава спортната слава. За играчите това е шанс да вдигнат най-желания клубен трофей в Европа, за треньорите – възможност да увековечат имената си, а за клубовете – да напишат нова страница в своята история.

Шампионската лига остава не само върхът на спортното съревнование, но и един от най-доходоносните турнири в света.