10-те най-редки суперколи, правени някога

Светът на хиперавтомобилите отдавна не се изчерпва само с конски сили и максимална скорост. В най-високите ешелони на автомобилното изкуство истинската валута е ексклузивността. Представяме ви 10 от най-редките и впечатляващи машини, напускали някога заводите на легендарни марки, цитирани от списъка на CarBuzz.
Уточняваме, че посочените суми са илюстративни и се отнасят за покупната цена директно от завода (MSRP). Те не отразяват спекулативните стойности, които тези коли достигат на търгове, където цената им често се удвоява или утроява веднага след напускане на шоурума.
Най-бързият и аеродинамичен McLaren
Част от престижната Ultimate Series. Дизайнът му е с форма на „капка“ за минимално съпротивление, а шофьорът седи централно (като в легендарния McLaren F1). Тъй като използва камери вместо огледала, колата не е легална за пътищата в САЩ, но това не спря американските колекционери да изкупят една трета от продукцията.
Аналоговият звяр
Създаден преди ерата на хибридите, One-77 разчита на чиста мощност и атмосферен двигател. През 2009 г. печели наградата за дизайн на Concorso d'Eleganza. Името му буквално подсказва тиража – точно 77 уникални екземпляра.
Подарък за 100-годишнината на основателя
Базиран на Aventador, но с много по-агресивна аеродинамика. Създаден в чест на 100 години от рождението на Феручио Ламборгини. За разлика от повечето модели на марката, този не е кръстен на боен бик, а на самата годишнина (Centenario – Стогодишнина).
Състезателна легенда за избрани
Версия на P1, предназначена само за писта. Тя е с 50 кг по-лека от шосейната кола и отдава почит на победата на McLaren в „24-те часа на Льо Ман“ през 1995 г. Първоначално McLaren предлагаше GTR само на хора, които вече притежават стандартен P1.
Модерна интерпретация на класиката EB110
Под капака е познатият 8-литров W16 двигател с 1578 к.с. Дизайнът обаче е изцяло променен, за да напомня за легендата от 90-те – EB110. Всеки от десетте собственици е платил около 10 милиона долара.
„Отрова“ на четири колела
Изключително агресивен дизайн, вдъхновен от състезателните прототипи. Каросерията разполага с „перка на акула“ за стабилност при висока скорост. Един от роудстърите беше представен по зрелищен начин на борда на италиански самолетоносач в Абу Даби.
Най-скъпият гранд турър
Създадена като почит към изгубения Type 57SC Atlantic на Жан Бугати. Въпреки огромната си мощност (1500 к.с.), колата е проектирана като комфортен автомобил за дълги пътувания (Grand Tourer).
Диамантът на суперавтомобилите
Името означава „три бели“ на шведски. Уникалното тук е купето от въглеродни влакна с диамантено покритие, което блести на слънце. Флойд Мейуедър беше собственик на едната бройка, но я продаде със сериозна загуба от над 2 милиона долара.
Личният подарък на Хорацио Пагани
Създадена за 60-ия рожден ден на основателя на марката. Това е най-мощната и най-скъпата Zonda, правена някога. Зашеметяващите 17,5 милиона долара. Колата няма покрив, разполага с 6-степенна ръчна кутия и предлага сурово, чисто шофиране.
Това не е изолиран случай
