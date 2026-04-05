10-те най-редки суперколи, правени някога

Те са шедьоври на инженерната мисъл

Светът на хиперавтомобилите отдавна не се изчерпва само с конски сили и максимална скорост. В най-високите ешелони на автомобилното изкуство истинската валута е ексклузивността. Представяме ви 10 от най-редките и впечатляващи машини, напускали някога заводите на легендарни марки, цитирани от списъка на CarBuzz.

Уточняваме, че посочените суми са илюстративни и се отнасят за покупната цена директно от завода (MSRP). Те не отразяват спекулативните стойности, които тези коли достигат на търгове, където цената им често се удвоява или утроява веднага след напускане на шоурума.

1. McLaren Speedtail

Най-бързият и аеродинамичен McLaren

Производство: 106 броя (2020 г.)

Ускорение 0-100 км/ч: 3,0 сек.

Максимална скорост: 402 км/ч (250 mph)

Част от престижната Ultimate Series. Дизайнът му е с форма на „капка“ за минимално съпротивление, а шофьорът седи централно (като в легендарния McLaren F1). Тъй като използва камери вместо огледала, колата не е легална за пътищата в САЩ, но това не спря американските колекционери да изкупят една трета от продукцията.

2. Aston Martin One-77

Аналоговият звяр

Производство: 77 броя (2009-2012 г.)

Ускорение 0-100 км/ч: 3,5 сек.

Двигател: 7.3-литров V12, 750 к.с.

Създаден преди ерата на хибридите, One-77 разчита на чиста мощност и атмосферен двигател. През 2009 г. печели наградата за дизайн на Concorso d'Eleganza. Името му буквално подсказва тиража – точно 77 уникални екземпляра.

3. Lamborghini Centenario

Подарък за 100-годишнината на основателя

Производство: 40 броя (20 купета и 20 роудстъра)

Ускорение 0-100 км/ч: 2,8 сек.

Двигател: 6.5-литров V12, 759 к.с.

Базиран на Aventador, но с много по-агресивна аеродинамика. Създаден в чест на 100 години от рождението на Феручио Ламборгини. За разлика от повечето модели на марката, този не е кръстен на боен бик, а на самата годишнина (Centenario – Стогодишнина).

4. McLaren P1 GTR

Състезателна легенда за избрани

Производство: 58 броя (2015-2016 г.)

Ускорение 0-100 км/ч: под 2,8 сек.

Мощност: 983 к.с. (хибрид)

Версия на P1, предназначена само за писта. Тя е с 50 кг по-лека от шосейната кола и отдава почит на победата на McLaren в „24-те часа на Льо Ман“ през 1995 г. Първоначално McLaren предлагаше GTR само на хора, които вече притежават стандартен P1.

5. Bugatti Centodieci

Модерна интерпретация на класиката EB110

Производство: 10 броя (2022 г.)

Ускорение 0-100 км/ч: 2,4 сек.

Максимална скорост: 380 км/ч (ограничена)

Под капака е познатият 8-литров W16 двигател с 1578 к.с. Дизайнът обаче е изцяло променен, за да напомня за легендата от 90-те – EB110. Всеки от десетте собственици е платил около 10 милиона долара.

6. Lamborghini Veneno

„Отрова“ на четири колела

Производство: 13 броя (4 купета и 9 роудстъра)

Ускорение 0-100 км/ч: 2,8 сек.

Изключително агресивен дизайн, вдъхновен от състезателните прототипи. Каросерията разполага с „перка на акула“ за стабилност при висока скорост. Един от роудстърите беше представен по зрелищен начин на борда на италиански самолетоносач в Абу Даби.

7. Bugatti La Voiture Noire

Най-скъпият гранд турър

Производство: 1 единствен екземпляр (2019 г.)

Ускорение 0-100 км/ч: 2,4 сек.

Цена: 18,9 милиона долара.

Създадена като почит към изгубения Type 57SC Atlantic на Жан Бугати. Въпреки огромната си мощност (1500 к.с.), колата е проектирана като комфортен автомобил за дълги пътувания (Grand Tourer).

8. Koenigsegg CCXR Trevita

Диамантът на суперавтомобилите

Производство: 2 броя (първоначално планирани 3)

Ускорение 0-100 км/ч: 3,1 сек.

Името означава „три бели“ на шведски. Уникалното тук е купето от въглеродни влакна с диамантено покритие, което блести на слънце. Флойд Мейуедър беше собственик на едната бройка, но я продаде със сериозна загуба от над 2 милиона долара.

9. Pagani Zonda HP Barchetta

Личният подарък на Хорацио Пагани

Производство: 3 броя (2017 г.)

Двигател: 7.3-литров V12, 789 к.с.

Създадена за 60-ия рожден ден на основателя на марката. Това е най-мощната и най-скъпата Zonda, правена някога. Зашеметяващите 17,5 милиона долара. Колата няма покрив, разполага с 6-степенна ръчна кутия и предлага сурово, чисто шофиране.