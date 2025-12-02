Компаниите в Германия обмислят съкращения след увеличението на минималната заплата

С колко се повишава минималната заплата?

Всяка пета от компаниите в Германия възнамерява да съкрати работни места в отговор на увеличението на минималната работна заплата на 1 януари, предава Welt.

Конкретно 21,7% заявяват това в актуалното проучване на Института Ifo. Минималната заплата се повишава в началото на годината с 1,08 евро до 13,90 евро на час.

"Предстоящото увеличение на минималната заплата в началото на годината представлява значително нарастване на разходите за труд за засегнатите предприятия", казва изследователят от Ifo Себастиан Линк. "Реакциите на предприятията показват, че повишаването на минималната заплата в настоящата фаза на икономическа слабост е особено вредно."

Прави впечатление, че реакциите на предприятията сега са значително по-остри в сравнение с последното голямо увеличение на минималната заплата през 2022 г. Тогава тя се покачи дори с 1,55 евро до 12 евро. Сега обаче те по-често планират съкращения и намаляване на инвестициите, подчертава Линк.

Преди увеличението през 2022 г. едва 10,6 процента от засегнатите предприятия планираха съкращения. Намаляване на инвестициите сега предвиждат 27,7 процента от засегнатите компании, докато тогава те бяха само 15 процента. По отношение на възможните увеличения на цените реакциите този път са малко по-слаби: в момента това планират 49,7 процента, а тогава бяха 54,8 процента.

Въпреки обявените мерки много засегнати фирми очакват отрицателни последици: 51 процента от тях предвиждат намаляване на рентабилността, а 36,7 процента – понижаване на конкурентоспособността.

Кои сектори са най-засегнати?

За пряко засегнати се считат предприятия, които в момента имат служители с почасово възнаграждение под бъдещата минимална ставка от 13,90 евро. Това се среща особено често в хотелиерството и ресторантьорството – 77% , в търговията на дребно – 71% , както и в текстилната и хранителната промишленост – съответно 62 и 59%. В много други отрасли делът е под 40%, а в машиностроенето и строителството – дори под 20 %. В строителството оказва влияние по-високата браншова минимална заплата.

Делът на работните места, засегнати от увеличението на минималната заплата, е значително по-малък. В засегнатите фирми това са 15,5% от работните позиции. За всички предприятия – включително незасегнатите – делът е едва 5,8%. Най-висок дял се наблюдава в хотелиерството и ресторантьорството: с 23,9% почти всяко четвърто работно място – изчислено за всички предприятия.

