Колко струва спешната помощ на пострадалите олимпийци?

В рамките на игрите функционират шест поликлиники, които предлагат разнообразни медицински услуги

Често олимпийските спортисти получават травми или имат нужда от медицинска помощ по време на игрите. Тогава разходите се поемат основно от организационния комитет на домакините и националния олимпийски отбор.

Показателен пример е тежката катастрофа на скиорката Линдзи Вон по време на женското спускане в рамките на 2026 Winter Olympics. След инцидент с левия ѝ крак, тя беше транспортирана с хеликоптер от планината в Cortina d'Ampezzo до болница, където премина през три операции в рамките на седмица.

Снимка: Getty Images

На Олимпийските игри всеки спортист, който се нуждае от лечение по време на състезанията, получава безплатни медицински грижи. Според главния медицински директор на United States Olympic & Paralympic Committee Jonathan Finnoff тези услуги се покриват от бюджета на домакините.

При Milano Cortina 2026 медицинските гриза са част от общия бюджет и възлизат на около 1,7 млрд. евро. В рамките на игрите функционират шест поликлиники в олимпийските села, които предлагат разнообразни медицински услуги – от очни и стоматологични прегледи до гинекологична помощ – както и няколко болници за по-тежки случаи, пише Sportico.

Когато спортист претърпи сериозна травма, медицински екипи както от страната домакин, така и от националния отбор работят съвместно, за да осигурят бърза помощ. Ако се наложи операция, тя може да бъде извършена на място чрез организационния комитет. В други случаи състоянието на спортиста може първо да бъде стабилизирано, след което той да бъде транспортиран обратно в родината си. В такива ситуации се използва застраховката за пътуване на националния отбор, която покрива разходите по медицински транспорт и последващо лечение.

Снимка: Getty Images

Освен медицинската помощ по време на игрите, спортистите от Team USA разполагат и със застраховка, която покрива продължаващите грижи след получена контузия на Олимпиадата. Всеки атлет, който се класира за американския олимпийски отбор, получава и специална здравна застраховка за елитни спортисти, ако вече няма собствена. Освен това отборът работи с мрежа от девет медицински партньори в САЩ, включително Cedars-Sinai Medical Center, Texas Children's Hospital и Adirondack Health.

Организирането на медицинските грижи за Олимпийските игри е огромна задача, която започва години преди началото на състезанията. Организационните комитети работят съвместно с International Olympic Committee, международните спортни федерации и професионални лиги като National Hockey League, за да определят специфичните здравни изисквания на всеки спорт. При игрите в Милано и Кортина обаче географското разпределение на състезанията в няколко отделни клъстера в Северна Италия създава допълнителни логистични трудности – например при бързото доставяне на лекарства и медицински консумативи.

Всяка държава домакин има и свои специфични предизвикателства, свързани със здравната система. В Съединените щати тя е силно фрагментирана и до голяма степен приватизирана, което прави подготовката за следващите игри по-сложна.

