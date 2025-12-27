Таксите за кратък престой на част от летищата в Лондон скачат с над 40%

Увеличенията не са били лесно решение, но летищата са изправени пред значително нарастващи разходи

Летище Гетуик ще увеличи цената за използване на зоните си за слизане с 3 паунда, като минималната такса ще достигне 10 паунда. Промяната ще влезе в сила на 6 януари и ще засяга шофьорите, които искат да спрат за до 10 минути извън терминала. От летището заявиха, че решението не е взето с лека ръка и го обясниха с редица нарастващи разходи, сред които и повече от двойно увеличение на бизнес тарифите им, предава ВВС.

Снимка: bg.wikipedia.org

Род Денис, старши служител по политиките в RAC, коментира, че през януари шофьорите, които оставят приятели и роднини на летище Гетуик, едва ли ще посрещнат Новата година с добро настроение. По думите му увеличението от над 40% е най-голямото, наблюдавано досега, и представлява удвояване на таксата спрямо първоначалното ѝ въвеждане.

За сравнение, на летище Саутенд таксата за оставяне е 7 паунда за до пет минути, но нараства до 15 паунда за престой между пет и тридесет минути. В Гетуик таксата беше въведена през март 2021 г. на ниво от 5 паунда, повиши се до 6 паунда през 2024 г., а през май отново нарасна до 7 паунда.

Говорител на летище Гетуик повтори, че увеличението не е било лесно решение, но летището е изправено пред значително нарастващи разходи, включително рязко повишение на бизнес тарифите. Според него по-високата такса ще подпомогне усилията за насърчаване на използването на обществения транспорт, ще помогне за намаляване на броя на автомобилите и задръстванията около терминалите и ще финансира инициативи за устойчив транспорт. Допълнително беше уточнено, че пътниците могат да бъдат оставяни безплатно на дългосрочните паркинги, откъдето има безплатен автобус до терминалите, а притежателите на синя значка остават освободени от таксата.

Говорител на правителството заяви, че летищата сами определят условията си за паркиране, но са длъжни да спазват законодателството за защита на потребителите и да обосновават таксите си. Той добави, че е осигурен пакет от мерки на стойност 4,3 милиарда паунда за ограничаване на увеличението на бизнес лихвите до 30% преди допълнителни облекчения за големите имоти, включително летищата, като без такава намеса повишението би достигнало 500%.

Таксите за оставяне на пътници на летище Хийтроу също ще се увеличат от 1 януари – от 6 на 7 паунда. Лондон Сити, което досега беше последното голямо летище във Великобритания без такава такса, ще я въведе по-късно този месец. Според проучване на RAC, от десетте най-големи летища в континентална Европа само едно – Схипхол в Амстердам – начислява такса за оставяне на пътници.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN