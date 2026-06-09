Колко ще спечелят страните домакини от Мондиал 2026?

Световното първенство през 2026 г. ще бъде организирано съвместно от Съединените щати, Канада и Мексико

На всеки четири години няколко държави се надпреварват за правото да бъдат домакини на Световното първенство по футбол. Държавите инвестират милиарди долари, години на строителство и обновяване на цели градски райони за турнир, за да бъдат избрани.

Световното първенство през 2026 г. ще бъде организирано съвместно от Съединените щати, Канада и Мексико. Според съвместно изследване на ФИФА и Световната търговска организация Мондиал 2026 може да генерира около 80 милиарда долара брутно икономическо въздействие, като приблизително 30,5 милиарда долара от тях се очаква да останат в САЩ. Въпреки това много спортни икономисти оспорват подобни оценки. Професорът по спортна икономика Виктор Матесън смята, че реалният ефект вероятно ще бъде значително по-малък, а икономистът Андрю Зимбалист посочва, че съществуват множество изследвания, според които домакинството на подобни мегасъбития рядко носи чиста икономическа печалба, предава Medium.

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Бразилия инвестира около 15 милиарда долара за Мондиал 2014, но очакваната възвръщаемост така и не се материализира. Русия похарчи приблизително 11,6 милиарда долара през 2018 г., а Катар постави рекорд с около 220 милиарда долара разходи за Световното първенство през 2022 г., като преките приходи от турнира бяха несравнимо по-ниски. В същото време именно ФИФА остава големият финансов победител. За изданието през 2026 г. организацията очаква приходи между 11 и 14 милиарда долара, докато много от градовете домакини ще се сблъскат със значителни бюджетни дефицити заради ограниченията върху местното спонсорство и търговските права.

Защо дадена държава иска да бъдат домакин?

Причината се крие в т.нар. „мека сила“ – способността една държава да влияе върху международния си имидж чрез култура, ценности и престиж. За Катар Мондиал 2022 беше възможност да се утвърди като важен геополитически играч и да привлече инвестиции и туристи. Южна Африка използва турнира през 2010 г., за да демонстрира възможностите на континента, а САЩ, Канада и Мексико виждат в Мондиал 2026 символ на регионално сътрудничество и шанс да привлекат нови инвестиции благодарение на глобалното внимание.

Освен политическите дивиденти, градовете домакини получават и по-трайни ползи под формата на нова инфраструктура – модернизирани летища, транспортни системи, пътища и обществени пространства. Според оценките на ФИФА само Канада може да реализира до 3,8 милиарда долара положителен икономически ефект и да създаде или запази над 24 000 работни места. Въпреки това подобни прогнози невинаги се оправдават. Част от американските градове вече отчитат по-слаб интерес от очакваното, по-ниски цени на хотелите и по-бавни продажби на билети. В крайна сметка официалните икономически оценки вероятно ще бъдат коригирани след края на турнира, но стадионите, транспортната инфраструктура и глобалното внимание ще останат.