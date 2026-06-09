Колко ще спечелят страните домакини от Мондиал 2026?

Световното първенство през 2026 г. ще бъде организирано съвместно от Съединените щати, Канада и Мексико
На всеки четири години няколко държави се надпреварват за правото да бъдат домакини на Световното първенство по футбол. Държавите инвестират милиарди долари, години на строителство и обновяване на цели градски райони за турнир, за да бъдат избрани.
Световното първенство през 2026 г. ще бъде организирано съвместно от Съединените щати, Канада и Мексико. Според съвместно изследване на ФИФА и Световната търговска организация Мондиал 2026 може да генерира около 80 милиарда долара брутно икономическо въздействие, като приблизително 30,5 милиарда долара от тях се очаква да останат в САЩ. Въпреки това много спортни икономисти оспорват подобни оценки. Професорът по спортна икономика Виктор Матесън смята, че реалният ефект вероятно ще бъде значително по-малък, а икономистът Андрю Зимбалист посочва, че съществуват множество изследвания, според които домакинството на подобни мегасъбития рядко носи чиста икономическа печалба, предава Medium.
Бразилия инвестира около 15 милиарда долара за Мондиал 2014, но очакваната възвръщаемост така и не се материализира. Русия похарчи приблизително 11,6 милиарда долара през 2018 г., а Катар постави рекорд с около 220 милиарда долара разходи за Световното първенство през 2022 г., като преките приходи от турнира бяха несравнимо по-ниски. В същото време именно ФИФА остава големият финансов победител. За изданието през 2026 г. организацията очаква приходи между 11 и 14 милиарда долара, докато много от градовете домакини ще се сблъскат със значителни бюджетни дефицити заради ограниченията върху местното спонсорство и търговските права.
Защо дадена държава иска да бъдат домакин?
Причината се крие в т.нар. „мека сила“ – способността една държава да влияе върху международния си имидж чрез култура, ценности и престиж. За Катар Мондиал 2022 беше възможност да се утвърди като важен геополитически играч и да привлече инвестиции и туристи. Южна Африка използва турнира през 2010 г., за да демонстрира възможностите на континента, а САЩ, Канада и Мексико виждат в Мондиал 2026 символ на регионално сътрудничество и шанс да привлекат нови инвестиции благодарение на глобалното внимание.
Освен политическите дивиденти, градовете домакини получават и по-трайни ползи под формата на нова инфраструктура – модернизирани летища, транспортни системи, пътища и обществени пространства. Според оценките на ФИФА само Канада може да реализира до 3,8 милиарда долара положителен икономически ефект и да създаде или запази над 24 000 работни места. Въпреки това подобни прогнози невинаги се оправдават. Част от американските градове вече отчитат по-слаб интерес от очакваното, по-ниски цени на хотелите и по-бавни продажби на билети. В крайна сметка официалните икономически оценки вероятно ще бъдат коригирани след края на турнира, но стадионите, транспортната инфраструктура и глобалното внимание ще останат.