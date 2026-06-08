Бизнес в засада: Как Световното може да фалира кафенето ти

Какво е позволено и какво не е позволено от FIFA?

Остават броени дни до 11 юни, когато светът ще бъде футбол! Официалното откриване на Мондиала се поставя в Мексико този четвъртък, когато ще се проведат три отделни откриващи церемонии.

В този период много собственици на заведения и специални спортни барове се възползват от еуфорията на феновете, за да привлекат повече клиенти, предлагайки специални промоции, тематични менюта и незабравима атмосфера за гледане на мачовете на живо. Дори не трябва специална тематична украса. Лятна градина и голям телевизор са достатъчни за такъв бизнес модел по време на големи спортни събития.

Понякога обаче тази „мечта за гостоприемство“ може бързо да се превърне в правен кошмар. Основният проблем възниква, когато баровете решат да изложат цялата иконография, свързана със Световното първенство, без да имат право на това. Ако собственикът на кафенето реши да използва емблеми, официални лозунги или някакъв друг формат, защитен от FIFA, това би могло да фалира бизнеса му, пише Forbes.

Какво е позволено?

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Представете си две кафенета, разположени едно до друго. И двете са пълни до краен предел с фенове, а екраните излъчват решителен мач от Световното първенство. По витрините на едното кафене висят знамената на участващите държави, в ъгъла има футболни топки, а на табела пише: „Тук гледаме всички мачове!“.

Във второто кафене собственикът е решил да привлече повече клиенти като залепя официалното лого на FIFA, сложил е плакати с брандинга на турнира и дори продава тениски с емблемата на първенството.

В крайна сметка първото кафене прави отличен оборот по време на Световното. Второто е на крачка от сериозно съдебно дело и огромна глоба.

Защо е незаконно?

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Всичко опира до права. FIFA продава изключителни права за използване на своите марки на официални спонсори и партньори (Coca-Cola, Adidas и др.). Тези корпорации плащат стотици милиони, за да свържат името си с турнира.

Ако всеки малък или голям бизнес използва логото, името и слоганите на турнира безплатно, той на практика „заобикаля“ тези договори и нарушава закона. Ето какво е забранено да се поставя:

Поставяне на официалното лого на FIFA върху менюта, плакати или сайтове.

Използване на официалния слоган на конкретното първенство.

Продажба на стоки (тениски, чаши, шапки) с марката на FIFA без лиценз.

Игри с награди и промоции, включващи билети за мачовете (например: „Купи две бири, спечели билет за финала“). Туристическите агенции също нямат право да правят пакети с билети без изрично одобрение.

В маркетинга това се нарича ambush marketing (скрит маркетинг) – ситуация, в която бизнесът се опитва да се „прикачи“ към славата на голямо събитие, без да е платил и стотинка за спонсорство. Наказанията в тези случаи не са просто предупреждения. По време на Евро 2020, модният гигант Zalando беше глобен с колосалните 100 000 евро за рекламна кампания, която дори не съдържаше официалното лого, но умишлено създаваше илюзията, че компанията е официален партньор на турнира.

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Не се притеснявайте, никой няма да затвори заведението ви само защото обичате футбола. Можете съвсем легално да създадете брутална футболна атмосфера, като използвате националните знамена на страните, общи футболни символи, излъчване на самите мачове, обикновени футболни екипи без луга на турнира. Световното първенство е златна мина за барове, кафенета, ресторанти и магазини. Всеки има право да спечели от футболната треска и да радва феновете.

Ако украсата или рекламата кара бизнеса ви да изглежда като официален партньор на FIFA, спрете незабавно. Уверете се, че използвате послания и визии, които FIFA не счита за своя интелектуална собственост.