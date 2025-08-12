Колекционерски кукли Labubu на стойност 30 хил. долара бяха откраднати

Куклите са откраднати при серия от обири на организирана престъпна група

Полицията в Калифорния разкрива кражба на колекционерски кукли Labubu на стойност около 30 000 долара, които са били откраднати при серия от обири в продължение на няколко дни. Куклите са били цел на организирана престъпна дейност, при която извършителите многократно са обирали складови помещения, предава ABC.

Детективите от отдела в Чино предприемат активни действия, след като получили информация за серията кражби. Те издават заповед за претърсване на жилище в град Ъпланд, Калифорния, където успяват да открият 14 кутии с откраднати Labubu фигурки. В помещението били намерени и доказателства, които сочат, че артикулите са били подготвяни за препродажба и разпространение на територията на цялата страна. По време на акцията един от заподозрените се опитал да избяга, но впоследствие се предал без съпротива.

Според официалното съобщение на полицейското управление, кражбите са извършвани чрез влизане с взлом в складови помещения, от които крадците взимали кутии с колекционерските кукли Labubu. Тези фигурки са особено ценни заради своята ограничена серия и нарастващата си популярност сред колекционерите, което обяснява и високата им пазарна стойност. Организираната престъпна група планирала да препродаде откраднатото имущество чрез онлайн платформи, разпространявайки го в различни части на САЩ.

След успешното откриване на откраднатите стоки, полицията в Калифорния върна фигурките на техните законни собственици. Въпреки това, все още няма яснота относно повдигнати обвинения или официално идентифициране на всички заподозрени, като разследването продължава. От отдел „Пресцентър“ на полицията призовават гражданите да бъдат внимателни при онлайн покупки и да съобщават за съмнителни дейности, свързани с продажба на колекционерски артикули.

