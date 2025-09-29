Коя балканска страна консумира най-много свинско месо?

В страната с най-висока консумация средностатистическият човек изяжда по 59 кг. свинско месо годишно

Свинското е най-популярното месо в света, но една страна на Балканите изпреварва всички по консумация – Хърватия. Според World Population Review, средностатистическият хърватин изяжда около 59 килограма свинско на година, което прави страната световен лидер.

Консумацията на свинско в Хърватия се увеличава бързо през последните години, пише Tasting Table. От 2020 до 2021 г. потреблението нараства с 12%, а през 2022 г. Хърватия изпреварва Полша като най-голям потребител. Месото има огромно културно значение – трудно е да се види празненство, голямо или малко, без някакъв вид свинско на трапезата. Много от традиционните хърватски ястия включват свинско месо в комбинация с други видове месо.

Въпреки рекордната консумация, местното производство бавно намалява, особено след присъединяването на страната към Европейския съюз през 2013 г. Малките ферми трудно се съобразяват с новите стандарти, като между 2012 и 2020 г. само около 65% от консумираното свинско е било произведено в страната, сочи статия в MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu.

Балканите обичат свинското

Хърватия не е единствената балканска страна, която обича свинското. Черна гора е третият по големина потребител на свинско в света, с около 55 килограма на човек годишно. Класическото ястие Njeguški, приготвено с прошуто и телешко или свинско месо, е пример за традиционна кухня. Сърбия консумира около 52 килограма на човек, като на трапезата често присъстват сарми и ćevapi със свинско.

Кой е втори в класацията?

От другата страна на Средиземно море Испания е вторият по големина потребител на свинско – средностатистическият испанец изяжда около 56 килограма годишно. Страната е и най-големият производител на свинско в ЕС и третият в света.

САЩ са втори по производство след Китай, но консумацията на американците е значително по-ниска – средно 29 килограма на човек годишно. Така САЩ не попадат дори в топ десет на страните с най-голямо потребление на свинско, изоставяйки след много балкански държави.

