Свят Проверка на гуми с 1 лв.: Ето защо всеки шофьор трябва да знае този трик

Проверка на гуми с 1 лв.: Ето защо всеки шофьор трябва да знае този трик

Свят

bTV Бизнес екип

Номерът с монетата е чудесен за бърза предварителна проверка

Много хора познават този проблем - сезонната смяна на гумите наближава, но как да разберете дали гумите ще издържат още един сезон?

Отговорът буквално е в портфейла ви. С обикновено евро можете бързо и надеждно да проверите дълбочината на протектора, пише медията N1, но вие може да направите тази проверка и с монета от 1 лв. Номерът се основава на точните размери на ръба на монетата и е изненадващо точен.

Как да проверите дълбочината?

Снимка: Goodyear

Намерете най-дълбоките канали на протектора на автомобилната си гума. След това вкарайте монета от в един от каналите. Погледнете дали се вижда цялата парична стойност на монетата отвън.

Ако се вижда цялата монета, дълбочината на протектора е над 1,6 мм, което е минималното допустимо ниво за безопасно движение и гумата е годна за употреба.

Как да подготвим колата си за есента за безопасно шофиране?

Но ако не се вижда цялата монета, дълбочината на протектора е под 1,6 мм. Гумата е износена и трябва да бъде сменена.

Въпреки че законът предвижда минимална дълбочина на протектора от 1,6 милиметра, експертите предупреждават, че това е твърде ниско. Тестовете на ADAC показват, че законовата граница предлага само минимално ниво на безопасност. На мокри пътища, в сняг или киша, ситуацията става опасна, когато протекторът падне под четири милиметра.

Номерът с монетата е чудесен за бърза предварителна проверка, но не е заместител на точното измерване. За точни резултати експертите препоръчват специални измервателни уреди. Важно: измервайте на няколко места по гумата, защото профилът не се износва равномерно.

