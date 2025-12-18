BGN → EUR
Свят Кой купува руския дял в NIS? Преговорите са във финален етап, тези компании са в играта

Кой купува руския дял в NIS? Преговорите са във финален етап, тези компании са в играта

bTV Бизнес екип

Ситуацията, в която се озова NIS, отвори ключовия въпрос кой може да купи руския дял

Въпросът за бъдещата собственост на Нефтената индустрия на Сърбия NIS навлезе в последната си фаза и се превърна в един от ключовите икономически и геополитически проблеми за Сърбия. След решението на американския OFAC и прекъсването на потока на петрол през Janaf, процесът на намиране на приемлив купувач за руския контролен пакет акции прерасна от чисто бизнес сделка в сложна политико-енергийна сделка с участието на Москва и Вашингтон.

Ситуацията, в която се озова NIS, отвори ключовия въпрос кой може да купи руския дял, а сред основните кандидати бяха държавната енергийна компания на Обединените арабски емирства ADNOC, както и унгарската MOL. Не е изключено обаче да има трета страна в надпреварата, пише Kurir.rs.

Хърватската компания може да доставя петрол на Сърбия, след като NIS получи лиценз

Според Financial Times, държавната енергийна компания на Обединените арабски емирства ADNOC се очерта като фаворит за закупуване на контролния пакет акции на Русия в NIS. Няколко източника твърдят, че ADNOC в момента е най-приемливият вариант както за руската, така и за американската страна, което я отличава от другите потенциални купувачи.

Експертите посочват, че това е компания с огромен оборот и глобални капацитети, което я прави способна да управлява голяма регионална система като NIS без затруднения. Енергийният експерт Желко Маркович заяви по време на гостуването си в RTS, че е най-силният играч сред кандидатите:

Ако разгледаме всички споменати компании, най-добрият избор са най-големите компании, тези с най-висок оборот и които могат най-добре да правят бизнес с NIS. От споменатите, на първо място е ADNOC, компания с над 400 милиарда долара годишни приходи в световен мащаб.

Финансовите данни допълнително хвърлят светлина върху мащаба на сделката, като NIS посочва активи на стойност 4,7 милиарда долара в последния си доклад, докато стойността на руския дял се оценява на около 2,6 милиарда долара.

MOL като регионален вариант

Успоредно с интереса на ADNOCA, унгарската MOL също се завърна в играта. Унгарската страна открито посочва, че е в интерес както на Сърбия, така и на NIS да се прекрати руската собственост, докато MOL вече изпраща съобщения за готовността си да увеличи доставките на петрол за Сърбия и да осигури логистична подкрепа при доставките.

Защо Вашингтон налага санкции на сръбската петролна индустрия?

Секретарят на Енергийната асоциация PKS Любинко Савич наскоро оцени, че навлизането на MOL може да бъде рационално и стратегически обосновано решение. "Що се отнася до унгарците, това е добро решение. Те познават този терен, познават тази история, познават целия Панонски басейн, където извършват експлоатация, където ние извършваме експлоатация, проучвания. Това е една от хубавите възможности за сътрудничество".

Според експерти MOL има важно предимство, защото има задълбочени познания за регионалната енергийна система, Панонския басейн и начина на добив на нефт и газ в тази част на Европа. 

В същото време Унгария се ангажира да внася американски втечнен природен газ (LNG), което допълнително балансира енергийната ѝ политика и улеснява комуникацията с Вашингтон.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

