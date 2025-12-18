Кой купува руския дял в NIS? Преговорите са във финален етап, тези компании са в играта

Ситуацията, в която се озова NIS, отвори ключовия въпрос кой може да купи руския дял

Въпросът за бъдещата собственост на Нефтената индустрия на Сърбия NIS навлезе в последната си фаза и се превърна в един от ключовите икономически и геополитически проблеми за Сърбия. След решението на американския OFAC и прекъсването на потока на петрол през Janaf, процесът на намиране на приемлив купувач за руския контролен пакет акции прерасна от чисто бизнес сделка в сложна политико-енергийна сделка с участието на Москва и Вашингтон.

Ситуацията, в която се озова NIS, отвори ключовия въпрос кой може да купи руския дял, а сред основните кандидати бяха държавната енергийна компания на Обединените арабски емирства ADNOC, както и унгарската MOL. Не е изключено обаче да има трета страна в надпреварата, пише Kurir.rs.

Според Financial Times, държавната енергийна компания на Обединените арабски емирства ADNOC се очерта като фаворит за закупуване на контролния пакет акции на Русия в NIS. Няколко източника твърдят, че ADNOC в момента е най-приемливият вариант както за руската, така и за американската страна, което я отличава от другите потенциални купувачи.

Експертите посочват, че това е компания с огромен оборот и глобални капацитети, което я прави способна да управлява голяма регионална система като NIS без затруднения. Енергийният експерт Желко Маркович заяви по време на гостуването си в RTS, че е най-силният играч сред кандидатите:

Ако разгледаме всички споменати компании, най-добрият избор са най-големите компании, тези с най-висок оборот и които могат най-добре да правят бизнес с NIS. От споменатите, на първо място е ADNOC, компания с над 400 милиарда долара годишни приходи в световен мащаб.

Финансовите данни допълнително хвърлят светлина върху мащаба на сделката, като NIS посочва активи на стойност 4,7 милиарда долара в последния си доклад, докато стойността на руския дял се оценява на около 2,6 милиарда долара.

MOL като регионален вариант

Успоредно с интереса на ADNOCA, унгарската MOL също се завърна в играта. Унгарската страна открито посочва, че е в интерес както на Сърбия, така и на NIS да се прекрати руската собственост, докато MOL вече изпраща съобщения за готовността си да увеличи доставките на петрол за Сърбия и да осигури логистична подкрепа при доставките.

Секретарят на Енергийната асоциация PKS Любинко Савич наскоро оцени, че навлизането на MOL може да бъде рационално и стратегически обосновано решение. "Що се отнася до унгарците, това е добро решение. Те познават този терен, познават тази история, познават целия Панонски басейн, където извършват експлоатация, където ние извършваме експлоатация, проучвания. Това е една от хубавите възможности за сътрудничество".

Според експерти MOL има важно предимство, защото има задълбочени познания за регионалната енергийна система, Панонския басейн и начина на добив на нефт и газ в тази част на Европа.

В същото време Унгария се ангажира да внася американски втечнен природен газ (LNG), което допълнително балансира енергийната ѝ политика и улеснява комуникацията с Вашингтон.

