Кои кино звезди са и лицензирани пилоти?

Те прилагат уменията си и в хуманитарни мисии

Да летиш със самолет или хеликоптер не е лесна задача – изисква много обучение, отдаденост и голяма доза кураж за управление на тези сложни машини. Привлекателността на авиацията винаги е била завладяваща и за много хора e страст, която надхвърля ежедневната им работа. За някои холивудски звезди също е така и това ги е подтикнало да станат сертифицирани пилоти.

От едномоторни самолети до бизнес джетове, тези звезди са натрупали хиляди часове в пилотската кабина, наслаждавайки се на една от най-големите си страсти.

Харисън Форд

Харисън Форд не е само утвърден актьор, но и опитен пилот. Той лети повече от 20 години и притежава сертификати както за хеликоптери, така и за самолети с фиксирано крило.

Любовта на Форд към авиацията започва, когато взима първия си урок по летене през 60-те години на миналия век, но той получава пилотската си лицензия едва през 1996 г. Оттогава е пилотирал различни самолети, включително de Havilland Beaver, Cessna Citation Sovereign, PT-22 и хеликоптера Bell 407.

Форд е известен и с хуманитарната си дейност, като използва уменията си на пилот за помощ при бедствия и за транспортиране на медицински доставки до нуждаещи се райони.

През 2000 г. той е удостоен и с почетно признание от Националната авиационна зала на славата за приноса си в авиацията.

Джон Траволта

Джон Траволта е известен актьор и авиационен ентусиаст, който лети още от тийнейджърските си години. Той притежава множество сертификати, включително лиценз за търговски пилот и квалификация за сертифициран инструктор по летене.

Траволта е квалифициран да пилотира различни видове самолети – от малки едномоторни до големи търговски джетове. Той притежава седем самолета, включително няколко Gulfstream джета, Dassault Falcon 900, Boeing 727 и Bombardier Challenger 601, и е летял с тях по целия свят.

Освен страстта си към летенето, Траволта е и активен застъпник на авиацията, като е бил посланик на австралийската авиокомпания Qantas.

Анджелина Джоли

Тя получава частния си пилотски лиценз през 2004 г. и впоследствие придобива квалификация за инструментално летене и лиценз за търговски пилот.

Джоли е квалифицирана да пилотира както едномоторни, така и многомоторни самолети и е управлявала Cirrus SR22 и Cessna 208 Caravan.

Тя е използвала уменията си като пилот за хуманитарни мисии и сама е летяла към бежански лагери и райони, засегнати от бедствия, в страни като Камбоджа, Судан и Хаити.

Джоли дори си сътрудничи с Върховния комисариат на ООН за бежанците, за да популяризира използването на авиацията в хуманитарните усилия.

Морган Фрийман

Актьорът Морган Фрийман също е сертифициран пилот. Той получава частния си пилотски лиценз през 2002 г. и впоследствие добавя квалификация за хеликоптер към своите сертификати.

Фрийман е пилотирал различни самолети, включително Syberjet SJ30. През 2012 г. той използва уменията си като пилот, за да подкрепи инициативата за образование в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM).

Той пилотира своя самолет до училища в Мисисипи, за да повиши осведомеността за програмата и да насърчи учениците да се насочат към кариери в STEM областите.

https://businessnovinite.bg/svjat/garcija-shte-investira-nad-90-mln-evro-za-da-prevarne-morskata-voda-v-pitejna.html

Брад Пит

Освен че е известен актьор и продуцент, Брад Пит е и опитен пилот. Той получава частния си пилотски лиценз през 90-те години на миналия век и впоследствие придобива квалификация за многомоторни самолети.

Пит е квалифициран да пилотира както едномоторни, така и многомоторни самолети, като е летял със самолети като Cessna 500 и Gulfstream IV.

Той е и собственик на Cirrus SR22 и Supermarine Spitfire, които използва както за лични, така и за служебни пътувания.

Любовта на Пит към авиацията го е подтикнала да подкрепя различни организации, като Air Force Aid Society и Experimental Aircraft Association.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN