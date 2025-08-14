1 USD
1.67008 BGN
Петрол
65.1 $/барел
Bitcoin
$123,199.0
Последвайте ни
1 USD
1.67008 BGN
Петрол
65.1 $/барел
Bitcoin
$123,199.0
Свят Докторите на това място вече таксуват пациентите си допълнително за задаване на въпроси

Докторите на това място вече таксуват пациентите си допълнително за задаване на въпроси

bTV Бизнес екип

Целта е да се предотвратява забавяния за други пациенти.

Някои здравни клиники в САЩ вече налагат допълнителни такси на пациентите, ако те задават въпроси извън обхвата на рутинния си годишен преглед, пише WCPO.

„Моля, имайте предвид, че могат да се начислят допълнителни такси, ако по време на годишния ви преглед се обсъждат въпроси извън разумни рамки на редовния преглед“, гласи табела в клиника в Синсинати.

 

България и Гърция ще транзитират газ до Украйна с 46% отстъпка от таксите

„Имах някои въпроси, които не зададох, защото не разбирах какво означава тази табела“, споделя Уитни Дарнел, пациент а клиниката.

 

Според Дарнел, лекарят й е обяснил, че табелата цели да държи годишните прегледи в разумни рамки и да предотвратява забавяния за други пациенти.

 

Биткойнът поскъпна до нов рекорд

Тя допълни, че предупреждението я е накарало да се колебае дали да обсъди здравословните си проблеми.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата