Micron премина 1 трлн. долара пазарна оценка

Акциите на компанията поскъпнаха с 18 процента

Американският производител на чипове за памет „Майкрон Текнолъджи“ (Micron Technology) премина за първи път границата от 1 трилион долара пазарна капитализация, предаде Ройтерс.

Акциите на компанията поскъпнаха с 18 процента до рекордните 886,6 долара за акция, след като инвестиционната банка Ю Би Ес (UBS) повиши целевата си цена за книжата от 535 на 1625 долара, съобщи БТА. Това е най-високата оценка сред 46-те брокерски компании, следящи „Майкрон“, според данни на Ел Ес И Джи (LSEG).

Постижението затвърждава позицията на „Майкрон“ като един от основните печеливши от бума при изкуствения интелект (ИИ) и подчертава нарастващото значение на чиповете за памет в инфраструктурата за технологии с ИИ.

Ръстът на цената на акциите на компанията отразява и по-широка промяна на пазарите, при която инвеститорите все по-често насочват вниманието си към производителите на памет и съхранение на данни, а не само към производителите на графични процесори.

Докато „Енвидиа“ (Nvidia) произвежда графичните процесори, използвани за обучение и работа с модели с изкуствен интелект, „Майкрон“ произвежда чипове за памет, използвани за съхранение и пренос на данни.

Поскъпването на акциите на „Майкрън“ дава и по-силна позиция на САЩ в глобалната конкуренция при чиповете за памет, сектор, доминиран досега основно от азиатски компании.

Южнокорейската „Самсунг Електроникс“ (Samsung Electronics), най-големият производител на чипове за памет в света, вече премина прага от 1 трилион долара, а „Ес Кей Хайникс“ (SK Hynix) също се приближава до това равнище.

Акциите на „Майкрон“, които дълго време бяха считани за едни от най-цикличните в полупроводниковия сектор, са поскъпнали повече от осем пъти през последните 12 месеца. Подкрепа за ръста оказват силните финансови резултати и ограниченията във веригите за доставки, които дават на компанията по-голяма ценова сила.

На фона на нарастващите инвестиции в центрове за данни и разработка на изкуствен общ интелект търсенето на високоскоростна памет и решения за съхранение на данни рязко се увеличава, което води до недостиг на предлагането и повишение на цените.

Компанията съобщи, че цялото ѝ производство на чипове с памет с висока пропускателна способност Ейч Би Ем (HBM) за 2026 г. вече е разпродадено. В същото време продуктите от следващо поколение Ейч Би Ем 4 (HBM 4) вече са в производство.

Според регулаторни документи „Майкрон“ се е превърнала и в един от предпочитаните избори за институционалните инвеститори през първото тримесечие на годината. Около 2440 институции са обявили нови позиции в компанията, включително „Рокфелер Кепитъл Мениджмънт“ (Rockefeller Capital Management) и „Шрьодърс“ (Schroders).

Преминаването на границата от 1 трилион долара бележи рязък обрат спрямо периода след пандемията, когато производителите на чипове за памет бяха под натиск заради свръхпредлагане и отслабено търсене на персонални компютри и смартфони.

В момента „Майкрон“ се търгува при коефициент цена/печалба от 8,42 за очакваната печалба през следващите 12 месеца, спрямо 22,15 за индекса S&P 500 и 26,23 за Nasdaq 100.