Кои са най-търсените качесва на трудовия пазар днес?

Докладът за иследването се базира на данни от над 1000 големи компании с общо над 14 милиона служители

По-малко от половината работодатели днес определят умения като изкуствен интелект и работа с големи данни като основни, но според Доклада за бъдещето на работните места това скоро ще се промени. Изискванията към служителите се трансформират заедно с развитието на професиите. Автоматизацията намалява нуждата от определени работни позиции, особено начални, което поражда въпроса как работниците могат да се подготвят и защитят.

Снимка: Getty Images / iStock

Докладът „Бъдещето на работните места 2025“ на Световния икономически форум, базиран на данни от над 1000 големи компании с общо над 14 милиона служители в 22 сектора и 55 икономики, подчертава кои умения работодателите днес оценяват най-високо, цитира Еuronews. На първо място стои аналитичното мислене, което се смята за ключово от около 69% от работодателите. Веднага след него идват устойчивост, гъвкавост и адаптивност, определени като съществени от 67% от респондентите. Лидерски умения и социално влияние също запазват своята важност, като 61% ги определят като необходими.

Освен най-високо оценяваното аналитично мислене, креативното мислене е подчертано от 57% от работодателите. Други умения, считани за съществени от поне половината компании, включват мотивация и самосъзнание, технологична грамотност, емпатия и активно слушане и любопитство и учене през целия живот. Обратно, по-малко от половината работодатели смятат, че изкуственият интелект и големите данни са ключови към момента, а умения като многоезичие и глобално гражданство също се посочват значително по-рядко. Най-рядко споменаваното умение е способности за сензорна обработка, отбелязано само от 6%.

Снимка: Getty Images / iStock

Когато работодателите са попитани как очакват търсенето на тези умения да се промени до 2030 г., технологичните компетенции ясно излизат напред. Според тях „ИИ и големи данни“ ще отбележат най-голям ръст – 87%. Следват мрежи и киберсигурност (70%) и технологична грамотност (68%). Освен технологичните знания, креативното мислене, както и социално-емоционални нагласи като устойчивост, гъвкавост и бързина и любопитство и учене през целия живот, също се очаква да нараснат по значение. Висока остава нуждата и от лидерство и социално влияние и управление на таланти. Единствените две умения, за които се предвижда спад в търсенето, са ръчна сръчност, издръжливост и прецизност“ и четене, писане и математика.

От 55-те икономики, включени в анализа, 10 от 12-те с най-ниски прогнози за прекъсване – сред които Дания, Нидерландия, Обединеното кралство, Франция и Германия – са в Европа. Докладът на Световния икономически форум представя и кои професии ще бележат най-голям растеж и спад в следващите години.

