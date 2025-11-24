BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69777 BGN
Петрол
61.29 $/барел
Bitcoin
$87,877.3
Последвайте ни
1 USD
1.69777 BGN
Петрол
61.29 $/барел
Bitcoin
$87,877.3
Свят Кои са най-търсените качесва на трудовия пазар днес?

Кои са най-търсените качесва на трудовия пазар днес?

bTV Бизнес екип

Докладът за иследването се базира на данни от над 1000 големи компании с общо над 14 милиона служители

По-малко от половината работодатели днес определят умения като изкуствен интелект и работа с големи данни като основни, но според Доклада за бъдещето на работните места това скоро ще се промени. Изискванията към служителите се трансформират заедно с развитието на професиите. Автоматизацията намалява нуждата от определени работни позиции, особено начални, което поражда въпроса как работниците могат да се подготвят и защитят.

Снимка: Getty Images / iStock

Докладът Бъдещето на работните места 2025“ на Световния икономически форум, базиран на данни от над 1000 големи компании с общо над 14 милиона служители в 22 сектора и 55 икономики, подчертава кои умения работодателите днес оценяват най-високо, цитира Еuronews. На първо място стои аналитичното мислене, което се смята за ключово от около 69% от работодателите. Веднага след него идват устойчивост, гъвкавост и адаптивност, определени като съществени от 67% от респондентите. Лидерски умения и социално влияние също запазват своята важност, като 61% ги определят като необходими.

Освен най-високо оценяваното аналитично мислене, креативното мислене е подчертано от 57% от работодателите. Други умения, считани за съществени от поне половината компании, включват мотивация и самосъзнание, технологична грамотност, емпатия и активно слушане и любопитство и учене през целия живот. Обратно, по-малко от половината работодатели смятат, че изкуственият интелект и големите данни са ключови към момента, а умения като многоезичие и глобално гражданство също се посочват значително по-рядко. Най-рядко споменаваното умение е способности за сензорна обработка, отбелязано само от 6%.

Снимка: Getty Images / iStock

Тези фрази превръщат „кратките разговори в истински връзки“

Когато работодателите са попитани как очакват търсенето на тези умения да се промени до 2030 г., технологичните компетенции ясно излизат напред. Според тях ИИ и големи данни“ ще отбележат най-голям ръст – 87%. Следват мрежи и киберсигурност (70%) и технологична грамотност (68%). Освен технологичните знания, креативното мислене, както и социално-емоционални нагласи като устойчивост, гъвкавост и бързина и любопитство и учене през целия живот, също се очаква да нараснат по значение. Висока остава нуждата и от лидерство и социално влияние и управление на таланти. Единствените две умения, за които се предвижда спад в търсенето, са ръчна сръчност, издръжливост и прецизност“ и четене, писане и математика.

От 55-те икономики, включени в анализа, 10 от 12-те с най-ниски прогнози за прекъсване сред които Дания, Нидерландия, Обединеното кралство, Франция и Германия са в Европа. Докладът на Световния икономически форум представя и кои професии ще бележат най-голям растеж и спад в следващите години.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата