Програмисти от Троян създават видеоигра, вдъхновена от българската история

Един от основните мотиви за създаването на играта е наличието на твърде опростени сюжети

Очакваме нова игра, създадена по мотиви от българската история, да дебютира на сцената на българските видеоигри. Проектът носи името Binded Souls („Свързани души“) и комбинира футуристични елементи, реални исторически факти и популярни легенди от българската митология, пишат от БТА.

Екипът зад проекта

Снимка: Binded Souls

Зад играта стоят програмисти от Троян - арт директорът Калчо Марешки, който отговаря за графичния, моушън и 3D дизайн на играта, преподавателят по информационни технологии и главен програмист Свилен Димитров и Атанас Нейчев, който притежава дългогодишен опит като съветник на подобни проекти и участва като жури в световни награди за бизнес и иновации.

Сюжетът на играта

Един от основните мотиви за създаването на играта е наличието на твърде опростени сюжети в повечето съвременни заглавия, както и желанието на екипа да предложи история, която да провокира интереса към българския фолклор и националното минало.

Въпреки че сюжетът започва в бъдещето, играчът трябва да се върне в миналото, а изборите, които прави там, определят развитието на бъдещето. Действието в играта започва в Родопите и преминава през периоди от Османската епоха до новата българска история. Всички използвани исторически факти са реални и проверени, подчерта Марешки. По думите му сред сериозните предизвикателства за играчите ще бъде именно необходимостта да познават добре историята.

В играта са включени както персонажи, базирани на исторически личности, така и митологични образи. В хода на играта участниците ще се срещнат със самодиви, ще попаднат на личности като Васил Левски и ще станат свидетели на ключови събития, сред които са битките при Шипка и Дойран, разказа Марешки. Паралелно с това се разгръщат и алтернативни исторически сценарии, които показват как би изглеждала България, ако страната никога не е била част от социалистическия блок, ако монархията беше запазена или ако определени писма и документи бяха предадени или изгубени в различни моменти от историята.

Чуйте саундтрака към играта:

Нов жанр

Проектът въвежда нов жанр в индустрията - Hard Core Quest RPG, като задачите са по-трудни и лишени от типичните игрови улеснения, разказа Марешки. По думите му предизвикателство ще бъде и това, че играчът няма да получава подсказки за следващата стъпка, което предполага познания по история и логическо мислене, близко до реални житейски ситуации.

Официалното представяне на Binded Souls е планирано за 2026 г.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN