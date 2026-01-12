BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1642 BGN
Петрол
61.95 $/барел
Bitcoin
$92,105.4
Последвайте ни
1 USD
1.1642 BGN
Петрол
61.95 $/барел
Bitcoin
$92,105.4
БГ Бизнес Програмисти от Троян създават видеоигра, вдъхновена от българската история

Програмисти от Троян създават видеоигра, вдъхновена от българската история

БГ Бизнес

bTV Бизнес Новините

Един от основните мотиви за създаването на играта е наличието на твърде опростени сюжети

Очакваме нова игра, създадена по мотиви от българската история, да дебютира на сцената на българските видеоигри. Проектът носи името Binded Souls („Свързани души“) и комбинира футуристични елементи, реални исторически факти и популярни легенди от българската митология, пишат от БТА.

Екипът зад проекта

Снимка: Binded Souls

Зад играта стоят програмисти от Троян - арт директорът Калчо Марешки, който отговаря за графичния, моушън и 3D дизайн на играта, преподавателят по информационни технологии и главен програмист Свилен Димитров и Атанас Нейчев, който притежава дългогодишен опит като съветник на подобни проекти и участва като жури в световни награди за бизнес и иновации.

Сюжетът на играта

Един от основните мотиви за създаването на играта е наличието на твърде опростени сюжети в повечето съвременни заглавия, както и желанието на екипа да предложи история, която да провокира интереса към българския фолклор и националното минало.

Въпреки че сюжетът започва в бъдещето, играчът трябва да се върне в миналото, а изборите, които прави там, определят развитието на бъдещето. Действието в играта започва в Родопите и преминава през периоди от Османската епоха до новата българска история. Всички използвани исторически факти са реални и проверени, подчерта Марешки. По думите му сред сериозните предизвикателства за играчите ще бъде именно необходимостта да познават добре историята.

В играта са включени както персонажи, базирани на исторически личности, така и митологични образи. В хода на играта участниците ще се срещнат със самодиви, ще попаднат на личности като Васил Левски и ще станат свидетели на ключови събития, сред които са битките при Шипка и Дойран, разказа Марешки. Паралелно с това се разгръщат и алтернативни исторически сценарии, които показват как би изглеждала България, ако страната никога не е била част от социалистическия блок, ако монархията беше запазена или ако определени писма и документи бяха предадени или изгубени в различни моменти от историята.

Чуйте саундтрака към играта:

Нов жанр

Проектът въвежда нов жанр в индустрията - Hard Core Quest RPG, като задачите са по-трудни и лишени от типичните игрови улеснения, разказа Марешки. По думите му предизвикателство ще бъде и това, че играчът няма да получава подсказки за следващата стъпка, което предполага познания по история и логическо мислене, близко до реални житейски ситуации.

Официалното представяне на Binded Souls е планирано за 2026 г.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата