1 USD
1.1685 BGN
Петрол
96.55 $/барел
Bitcoin
$72,239.6
Свят Кои са най-хубавите великденски базари в Европа?

Кои са най-хубавите великденски базари в Европа?

bTV Бизнес екип

Обикновено великденските пазари в Европа отварят до три седмици преди празника

През 2026 г. пролетта в Европа носи със себе си богато разнообразие от цветове, традиции и празнично настроение, когато великденските пазари оживяват по историческите площади от края на март до средата на април. За разлика от добре познатите коледни базари, тези пролетни събития имат по-автентичен поглед към местните обичаи чрез ръчно рисувани яйца, народни занаяти и сезонни кулинарни изкушения, отбелязващи края на зимата. 

Прага 

Сред най-предпочитаните дестинации са великденските пазари в Прага, които се провеждат от 21 март до 12 април и обхващат емблематични места като Староместкия и Вацлавския площад. Там посетителите могат да се насладят на традиционни занаяти, включително изработката на „краслице“ – красиво декорирани яйца с фолклорни мотиви. Атмосферата се допълва от вкусни местни специалитети като трделник, мазанец, печени наденички и топла медовина. 

Виена 

В Виена великденските пазари носят усещане за имперска елегантност и се провеждат между 20 март и 6 април на различни локации. Особено впечатляваща е традиционната „планина от великденски яйца“ на пазара Фрайунг, съставена от десетки хиляди ръчно изрисувани яйца. Посетителите могат да опитат типични австрийски лакомства като Osterpinzen, щрицел и марципанови фигури, докато се наслаждават на музикални изпълнения на живо.

Амстердам 

Великденските пазари в Амстердам предлагат по-различна атмосфера между каналите. Те се провеждат в края на март и началото на април и се отличават с изобилие от цветя, особено лалета, както и с типични холандски сладкиши като паасбруд и шоколадови яйца. Най-подходящото време за посещение е около Великденския уикенд, когато събитията са най-интензивни.

Ронебург, Германия

Замъкът Ронебург от 13-ти век, един от малкото замъци на хълм, запазени в първоначалното си състояние. Намира се до Франкфурт на Майн и неговият годишен исторически великденски пазар е семейно събитие, изпълнено със средновековен вкус. Търговци, занаятчии, стрелци, жонгльори, магьосници, рицари и други костюмирани актьори превръщат територията на замъка в оживен пазар.

 

Будапеща, Краков и Стокхолм 

Други популярни пазари могат да се открият в Будапеща, Краков и Стокхолм. В Будапеща акцентът е върху занаятите и традиционните работилници за боядисване на яйца, в Краков – върху изящно украсените „писанки“ и местната кухня, а в Стокхолм празниците са свързани с пролетното възраждане и народните обичаи като „påskris“.

Обикновено великденските пазари в Европа отварят две до три седмици преди празника и продължават до Великденския понеделник. През 2026 г., когато Великден за католиците се пада на 5 април, основният период на работа е между 20 март и 6 април. Най-подходящото време за посещение е Страстната седмица, когато атмосферата е най-празнична, с множество събития, музика и традиционни ритуали, докато делничните дни предлагат по-спокойно изживяване.

Антверпен, Белгия

Великден в Европа не би бил пълен, ако не споменем и Белгия. Антверпен е известен със своите очарователни улици и магазини за занаятчийски шоколад и се превръща в рай за любителите на шоколада по време на Великден. Градът е домакин на търсене на шоколадови яйца, семинари и дегустации, където можете да се насладите на някои от най-добрите шоколади в света. Освен сладкишите, Великденските литургии в Антверпен и мирните шествия добавят духовно измерение към празненствата.

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

