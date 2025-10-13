Риск от травма и пожар - внимавайте с покупките за Halloween

Не купувайте тематични сладки без етикет и данни за производител

Празникът на страховитите маски и костюми Halloween излага потребителите на редица рискове, предупреждават от "Ние, потребителите". Лесно запалими материи – особено евтините синтетични тъкани – могат да се възпламенят от свещи, фенери или декоративни лампи. Някои бои и лепила, използвани за украси, маски или гримове, може да съдържат забранени токсични вещества и да причинят кожни алергии или дихателни проблеми.

Малки отделящи се части – копчета, пайети, пластмасови елементи – крият риск от задавяне при малки деца. Остри или неподходящи за тях аксесоари като мечове, тризъбци, диадеми с метални върхове могат да причинят травми. Маските с лоша вентилация или ограничена видимост увеличават риска от задушаване и падания.

При декорацията избягвайте евтини електрически гирлянди, свещници или лампи без маркировка за безопасност – те крият риск от късо съединение и пожар. Това напомнят от "Ние, потребителите" и добавят при покупка на тематични сладки и напитки да се избягват продукти без етикет и данни за производител, без указания за алергени или с декоративни неядливи елементи и винаги да се проверява срока на годност и целостта на опаковката.

Без значение откъде пазарувате, не се доверявайте на послания от типа "Супер намаления" – в повечето случаи те са подвеждащи. По закон намаление може да се обяви, само ако стоката е продавана поне 30 дни на предишната цена, а тематичните артикули обикновено се появяват на пазара едва седмици преди празника, уточняват от "Ние, потребителите".

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN