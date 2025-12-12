Китай въвежда ограничения за износ на стоманени изделия от 2026 г.

Новата система предвижда издаване на лицензии, които компаниите ще трябва да получат

Китай обяви, че от 1 януари 2026 г. ще въведе ограничения за износа на определени стоманени продукти. Информацията беше разпространена от китайското министерство на търговията, цитирано от агенция Синхуа, предава БТА.

Снимка: Reuters

Новата система предвижда издаване на лицензии, които компаниите ще трябва да получат, за да могат да изнасят своите изделия в чужбина. Тя ще обхване общо 300 различни вида стоманени продукти. За да подадат заявление, фирмите ще трябва да представят договор за износ, както и сертификат за контрол на качеството, издаден от производителя.

Макар министерството да не посочи официална причина за мярката, тя вероятно може да се тълкува като отговор на критиките от някои страни, насочени към евтината китайска стомана и свръхкапацитета на страната, отбелязва ДПА. Според тези държави Китай произвежда и изнася количества, които изкривяват пазара Китайската асоциация на стоманодобивната промишленост определи новите ограничения като „ключова стъпка“ за регулиране на износа, стимулиране на развитието на сектора и подпомагане на глобалния баланс между предлагане и търсене.

Тази година китайският износ на стомана отново бележи ръст, въпреки че редица страни – включително САЩ – въведоха ограничителни мерки спрямо вноса ѝ. Според данни от китайските митници износът вече е надминал 100 милиона тона към края на ноември, което представлява увеличение от 6,7 процента спрямо 2024 г. Китайските стоманени изделия са значително по-евтини от тези на конкурентите, включително заради държавните субсидии от Пекин. Това поражда критики към втората по големина икономика в света, която според много държави подкопава цените на местните производители.

