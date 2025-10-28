Най-богатите готвачи изграждат големи мрежи от ресторанти и днес са познати по цял свят

Кулинарното изкуство не е само въпрос на вкус и въображение – за някои готвачи то се превръща в истинска бизнес империя. Най-успешните сред тях притежават десетки ресторанти по цял свят и готвят за едни от най-влиятелните хора в света. Ето кои са най-богатите готвачи в света за 2025 година.

Снимка: Getty Images / iStock

1. Алън Уонг

На върха на класацията е Алън Уонг, чието състояние се оценява на 1,1 милиарда долара. Въпреки че неговото име и лице не са постоянно на медийния фокус, Уонг е пионер на хавайската регионална кухня. Роден е в Япония, но по-късно се мести в Хавай, където е носител на престижната награда „Джеймс Биърд“ за най-добър готвач в Тихоокеанския северозапад. По време на кариерата си е готвил за президента Барак Обама и още десетки известни личности от шоубизнес, пише ktchnrebel.

2. Гордън Рамзи

Гордън Рамзи доказва, че не е нужно да си „любимец на всички“, за да достигнеш върха. Шотландският готвач е известен с десетки ресторанти по света, успешни книги и телевизионни формати като „Ramsay's Kitchen Nightmares“, „The F-Word“ и „Hell's Kitchen“. Той е известен с прямия си и понякога груб характер, което обаче привлича над 16 милиона последователи в Instagram.

Снимка: Getty Images

Рамзи е се учил от легенди като Марко Пиер Уайт, Жоел Робюшон и Ги Савой. През кариерата си е спечелил общо 17 звезди Мишлен, а състоянието му се оценява на около 220 милиона долара.

3. Джейми Оливър

Джейми Оливър заема трето място сред най-богатите готвачи в света. Успехът му започва с късмет – младият британец замества колега в The River Café и е заснет от екип на BBC, което му носи първото телевизионно предаване. Оттогава Оливър издава множество книги, създава телевизионни предавания и изгражда над 70 ресторанта в 24 страни.

Той активно се ангажира с благотворителност, насърчавайки социално слабите млади хора да се хранят здравословно и да се развиват в кулинарния сектор. Въпреки фалита на веригата Jamie's Italian през 2019 г., той се завръща с нов ресторант в Ковънт Гардън в Лондон, а състоянието му се оценява на около 200 милиона долара.

Снимка: Фейсбук

4. Нобуюки Мацухиса

Нобуюки Мацухиса започва като мияч на чинии в суши ресторант в Токио и постепенно се превръща в майстор на суши. През 1973 г. се премества в Лима, Перу, след покана от редовен клиент, и създава собствен уникален стил – комбинация от японска кухня и перуански съставки.

Холивудският актьор Робърт Де Ниро е сред най-големите му почитатели и го убеждава да отвори ресторант в Ню Йорк. Днес той има около 60 ресторанта „Nobu“ и 15 луксозни хотела. Освен това Мацухиса е автор на множество готварски книги и се появява в холивудски филми като „Казино“ и „Мемоари на една гейша“. Състоянието му се оценява на около 200 милиона долара.

5. Волфганг Пук

Волфганг Пук заема петото място сред най-богатите готвачи. Той наскоро отвори новия си ресторант Carama в Лас Вегас, наречен в чест на майка му, Мария Потшниг. В Carama се сервират нейните прочути рецепти за зеленчукова супа и гювечи. Мария започва кариерата си като тийнейджърка във Франция, работейки в елитни ресторанти като Maxim's в Париж и L'Osteau de Baumaniere в Прованс.

През 1982 г. Пук отваря легендарния Spago в Калифорния, където готви за звездите след Оскарите в продължение на 29 години. Днес той притежава над 70 ресторанта в САЩ и чужбина, включително в Япония и Австрия, има звезда на Алеята на славата и състояние около 120 милиона долара.

Най-богатите готвачи изграждат големи мрежи от ресторанти с години и днес са познати по цял свят.

