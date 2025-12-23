Кои са кандидатите за най-високия пост във Федералния резерв?

Избраната фигура ще трябва да ръководи американската банката

Назначаването на нов лидер на американската централна банка е в последния етап. Очаква се президентът Доналд Тръмп през следващите седмици да избере наследник на Джером Пауъл, чиито мандат като председател на Федералния резерв изтича през май. Избраната фигура ще трябва да ръководи банката в сложен период, в който институцията се сблъсква с политически натиск и вътрешни разногласия относно управлението на лихвените проценти. Въпросът за независимостта на Фед е ключов, тъй като Тръмп многократно е настоявал за по-ниски лихви, което поражда съмнения дали новият председател ще действа без влияние. След номинацията кандидатът трябва да бъде потвърден от Сената, пише ВВС.

Снимка: Getty Images/iStock

Кевин Хасет , лоялен привърженик на Тръмп

Кевин Хасет, 63-годишен консервативен икономист и дългогодишен съветник на Тръмп, е смятан за водещ претендент за поста. Той е бил председател на Съвета на икономическите съветници по време на първия мандат на президента и в момента ръководи Националния икономически съвет. Въпреки че шансовете му намаляха от началото на декември, трейдърите на Уолстрийт все още го смятат за вероятен избор. Хасет е силен защитник на икономическата политика на Тръмп и често омаловажава данни, показващи слабости в икономиката, което поражда въпроси за неговата независимост във Фед.

Кевин Уорш , критик на Федералния резерв

55-годишният Кевин Уорш, бивш управител на Фед (2006–2011), също е сред водещите кандидати. Той изразява критика към централната банка и настоява за „смяна на режима“. В миналото се е отличавал с ястребов подход – подкрепа за високи лихви и акцент върху контрола на инфлацията. Сега обаче Уорш подкрепя по-ниски краткосрочни лихви и съкращаване на баланса на Фед, макар че някои поставят под въпрос логиката му. Той има и близки връзки с обкръжението на Тръмп, включително тъста си Роналд Лаудър, дългогодишен съюзник на президента.

Снимка: Getty Images/iStock

Кристофър Уолър , вътрешен човек от Фед

66-годишният Кристофър Уолър, настоящ управител на Фед, наскоро се срещна с Тръмп и засили шансовете си за поста според пазарите. Номинацията му в борда на Фед датира от 2020 г., а Уолър е изразил готовност централната банка да намали още лихвените проценти. Той няма лични политически връзки като Хасет и Уорш, но неговата относителна дистанция от Белия дом се възприема благоприятно от Уолстрийт. Някои анализатори го определят като „по-разумен избор“, който може да отвори възможности за назначения в борда на Фед през следващата година.

Снимка: Getty Images/iStock

Други потенциални кандидати

Освен тримата основни претенденти, се споменават и имена като изпълнителния директор на BlackRock Рик Райдър и министъра на финансите Скот Бесент. В крайна сметка изборът ще зависи не само от Тръмп, но и от реакциите на пазарите и обществеността, които могат да оформят успеха на новия председател.

