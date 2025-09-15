Кои икономики в Европа са най-потърпевши от горещините това лято?

България е една от най-засегнатите страни

Европа преживя поредица от екстремни климатични явления това лято, които са довели до значителни краткосрочни икономически загуби, възлизащи на поне 43 милиарда евро. Това показва най-новото изследване на екип икономисти от Университета в Манхайм и Европейската централна банка, предадено от БТА.

Снимка: Община Тополовград

Според анализа, Кипър, Гърция, Малта и България са сред страните, понесли най-сериозни икономически поражения вследствие на интензивните горещини, засушавания и наводнения през тази година. Всяка от тези държави е изгубила над 1% от своята брутна добавена стойност за 2024 г., сочат данните от изследването. Към списъка на най-силно засегнатите икономики в ЕС се присъединяват и Испания, Италия и Португалия, които също са пострадали значително от неблагоприятните климатични събития.

Експертите прогнозират, че ако тенденцията се запази, до 2029 г. щетите от екстремното време в рамките на Европейския съюз могат да достигнат 126 милиарда евро. За настоящата година те се изчисляват на 0,26% от общия икономически продукт на блока. От екипа на изследователите подчертават, че представените числа не са пълни. Те не отразяват в пълен мащаб последствията от мащабните горски пожари в Южна Европа, нито комбинирания ефект от различните проявления на екстремното време.

Снимка: Община Тополовград

Сериш Усман, водещ икономист в Университета в Манхайм и основен автор на проучването, посочва, че навременните прогнози могат да бъдат особено полезни за политиците, които често са изправени пред липса на точни официални данни в реално време. Според него, "истинските разходи от екстремните климатични събития се проявяват бавно", тъй като влияят върху живота и препитанието на хората по разнообразни и дългосрочни начини.

В допълнение, учените анализират ролята на глобалното затопляне за влошаването на екстремните условия това лято. Проучвания показват, че климатичните промени са увеличили вероятността от пожари в Испания и Португалия 40 пъти, а в Гърция и Турция – 10 пъти. Данните сочат също, че в 12 големи европейски града броят на жертвите от горещините през юни е нараснал тройно, като основна причина се посочва замърсяването, допринасящо за глобалното затопляне.

