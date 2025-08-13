Любими гръцки курорти горят: Какво трябва да знаят туристите?

Туристите, които отсядат във вили без присъствие на домакин, трябва да бъдат особено внимателни и подготвени

Горещите летни месеци превръщат Гърция в рискова зона за горски пожари, особено заради комбинацията от сух климат, силни ветрове и интензивен туристически поток. В западната част на гръцкия остров Хиос се провежда спасителна операция за евакуация на хора, блокирани на плажовете Лимния и Агия Маркела заради мащабен горски пожар, подкрепян от силни ветрове. Страната се бори с близо 110 активни пожара, като повече от половината от тях са избухнали в близките дни. Най-сериозно е положението на полуостров Пелопонес, на Халкидики и по цялото южно крайбрежие.

Какви са причините за пожарите?

С повишаването на глобалните температури и засушаването, както и с бурните ветрове през лятото, дори едно небрежно действие може да предизвика бедствие. Човешкият фактор обаче остава водещ – изхвърлени фасове, паркиране върху суха растителност, неизправности по електрическите инсталации или дори забравена запалка могат да имат катастрофални последици. Боровите гори и сухите треви, разпространени из островите и вътрешността на страната, превръщат пейзажа в лесно запалим материал. Ето защо осъзнатото поведение от страна на туристите е не само препоръчително, а задължително, предава Nikana.

Какво не трябва да правят туристите?

От май до октомври паленето на огън, дори за барбекю или на плажа, е категорично забранено в цяла Гърция – дори в обозначени зони е силно нежелателно. Изхвърлянето на фасове в природата е строго забранено, както и оставянето на стъклени бутилки, огледала или всякакви предмети, които могат да концентрират слънчевата светлина и да причинят искра. Паркирането върху суха трева или борови иглички е сред най-честите причини за пожари – температурата на ауспуха може да достигне над 500°C, което е напълно достатъчно да подпали ниската растителност. Забранени са също така фойерверки и летящи фенери, които лесно могат да се превърнат в летящи източници на огън. Спазването на тези прости правила е първата и най-важна линия на защита срещу бедствия.

Как да реагираме при пожар?

Ако се окажете в регион, засегнат от пожар, не изпадайте в паника. Гърция има добра организация за защита на населението и туристите. Незабавно съобщете за пожара на телефон 112 или 199, като предоставите възможно най-точно описание на местоположението, посоката на разпространение и типа горяща растителност. Следете въздушното качество – димът може да бъде опасен, особено за чувствителни хора, затова се информирайте чрез индекса за качество на въздуха (AQI) и избягвайте райони, в които той е над допустимото ниво. При нужда подгответе комплект за спешни случаи с основни медикаменти, маски, вода, храна, фенерче и зарядни устройства. Изтеглете офлайн карти и поддържайте резервоара на колата пълен – това може да се окаже решаващо при евакуация.

Какво означават цветовете на картите за пожароопасност?

Всеки ден гръцките власти публикуват карти на риска от горски пожари, които са оцветени според степента на опасност – от синьо (ниска) до червено (аларма). При нива 4 (оранжево) и 5 (червено), се прилагат специални мерки, като затваряне на горски пътища и забрани за достъп до природни зони. Тези ограничения не са произволни – те целят да опазят както хората, така и природата. Туристите трябва да следят тези карти, които се публикуват на сайта на гражданската защита (civilprotection.gov.gr) и в социалните мрежи. Прилагането на тези мерки е задължително и неспазването им може да бъде санкционирано дори и за чуждестранни гости.

При непосредствена опасност от пожар около мястото ви на настаняване, запазете спокойствие и следвайте инструкциите на местните власти. Премахнете запалими материали около имота, затворете прозорци и врати, изключете газови инсталации и осигурете достъп на пожарната. Туристите, които отсядат във вили без присъствие на домакин, трябва да бъдат особено внимателни и подготвени, докато в повечето случаи домакините имат план за защита и реагират своевременно. Важно е също да проявите гъвкавост в плановете си – ако районът е засегнат от пожар, потърсете алтернатива в съседен, по-безопасен регион.

