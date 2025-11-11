Тези големи световни компании продължават да продават в Русия въпреки санкциите

Италиански компании, опериращи в Русия, насочват 1 млрд. евро данъци към военната машина на Кремъл

От началото на инвазията в Украйна над 1000 компании публично обявиха, че доброволно ограничават дейността си в Русия. Но някои компании продължават да работят безпрепятствено.

Данни, събрани от Киевската школа по икономика в рамките на проекта „Напусни Русия“, цитирани от Euronews, показват, че италиански компании, които все още оперират в Русия, пълнят военната хазна на Кремъл въпреки активните санкции на ЕС. Според Андрий Оноприенко, ръководител на проекта, италианските компании плащат около 346 млн. евро годишно, или общо около 1,037 млрд. евро от началото на пълномащабната атака срещу западния съсед на Русия.

САЩ и Германия са начело в списъка

Снимка: iStock

Ето част от компаниите, които са останали: Philip Morris, PepsiCo, Mars, Ferrero, Pirelli. САЩ и Германия са начело в списъка

Италианският производител на шоколад Ferrero, на макаронени изделия Barilla и гигантът в производството на дамски чорапи Calzedonia са някои от компаниите, които са запазили своята търговска дейност.

Докато Италия е сред европейските страни с най-голям брой активни операции, страни като Германия поддържат цели 459 компании, а Обединеното кралство – над 290. САЩ поддържат още по-голямо търговско присъствие с 810 компании.

Дори съюзниците на Русия изпращат в Санкт Петербург по-нископоставени служители и ръководители - с изключение на президента на Индонезия.

Компаниите работят в сиви зони

Макар че числата са шокиращи – особено като се има предвид непоколебимата подкрепа на италианското правителство за украинската кауза, както политическа, така и по отношение на доставките на оръжие – повечето от тези продукти влизат в страната чрез „вратички“ или непряка търговия.

„Първо, съществува сива зона на търговия, която съществува отвъд събраните данни и която се състои от компании, които са напуснали пазара, но успяват да преминат през други канали“, обясни Каролина Стефано, професор по руска история и политика в университета Луис в Рим.

Макар че именно това е целта на санкциите – а именно, да осакатят икономиката по начин, който прави последствията от подкрепата на войната ясни за руските потребители – това ще остави траен удар върху потенциала за растеж на една от най-големите страни в света.Междувременно разходите, свързани с военния и отбранителния сектор, са се удвоили от около 4% на 8% от БВП или 40% от общия държавен бюджет.

