ЕС спира издаването на многократни визи за руснаци

Европейският съюз въвежда нови, по-строги визови правила за граждани на Русия на фона на нарастващи опасения от „саботаж и потенциална злоупотреба с визи“, както посочва блокът. Според новите изисквания, руснаците вече няма да могат да получават многократни визи за пътуване до страните от ЕС. Вместо това, те ще трябва да подават ново заявление всеки път, когато възнамеряват да влизат на територията на съюза, DW.

Снимка: Getty Images/iStock

В изявление на Европейската комисия се подчертава, че тази мярка цели да защити обществения ред и сигурността в страните членки. Ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас коментира в платформата X, че „е трудно да се оправдае започването на война и в същото време да се очаква свободно движение в Европа“. Тя допълни, че пътуването до ЕС е „привилегия, а не даденост“, като посочи, че решението идва на фона на продължаващи инциденти с дронове и саботажи на европейска територия.

Снимка: Getty Images/iStock

Въпреки общото затягане на режима, Европейската комисия ще прави ограничени изключения за определени категории лица. Сред тях са руски дисиденти, независими журналисти и защитници на човешките права, които ще продължат да могат да кандидатстват за визи при облекчени условия.

През последните години броят на издадените визи за руски граждани е спаднал драстично. Докато преди руската инвазия в Украйна около 4 милиона души са получавали визи за ЕС, сега техният брой е около 500 000 годишно, съобщава говорител на Европейската комисия. Това несъответствие предизвика критики от източноевропейски страни, които смятат, че въпреки войната, богатите руснаци все още имат достъп до европейския туризъм и лукс.

Паралелно с това, ЕС вече е ограничил свободата на движение на руските дипломати, консулски служители и техния персонал заради опасения, свързани с шпионаж и дезинформация. От януари 2026 г. всички те ще бъдат длъжни да уведомяват предварително за всяко свое пътуване между държавите членки — поне 24 часа преди планираното им придвижване, включително през транзитни страни.

