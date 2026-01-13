Кои европейски държави търгуват най-много с Венецуела?

Венецуела разполага с най-големите доказани запаси от суров петрол в света

Венецуела не е сред водещите търговски партньори на Европейския съюз, като в рамките на европейската търговия ясно се откроява Испания, която формира около 55% от общия обмен. Въпреки сравнително скромния си дял, страната остава във фокуса на ЕС заради огромните си доказани запаси от суров петрол и нестабилната политическа обстановка. Интересът към икономическото ѝ бъдеще се засили допълнително, след като преди малко повече от седмица САЩ задържаха президента Николас Мадуро по време на военна операция, предава Еuronews.

Венецуела разполага с най-големите доказани запаси от суров петрол в света. През 2023 г. те възлизат на приблизително 303 милиарда барела, което представлява около 17% от глобалните запаси, според данни на Американската администрация за енергийна информация (EIA).

В чисто количествено отношение Венецуела има ограничено значение за външната търговия на ЕС. Делът на венецуелските стоки във вноса от страни извън Съюза е едва около 0,1% през 2024 г., а износът от ЕС към страната е толкова нисък, че на практика се отчита като нулев по данни на Евростат. Въпреки това през 2024 г. износът на ЕС достига около 784 милиона евро, докато вносът от Венецуела възлиза на приблизително 2,16 милиарда евро, което формира общ търговски обем от около 2,95 милиарда евро.

Този обем е повече от два пъти по-голям спрямо 2020 г., когато търговията между двете страни възлизаше на около 1,42 милиарда евро. Ръстът се дължи основно на увеличения внос от Венецуела, докато износът от ЕС остава почти непроменен, което води до значителен търговски излишък в полза на южноамериканската страна. ЕС е третият по големина търговски партньор на Венецуела след САЩ и Китай, като европейският износ е доминиран от машини и уреди, минерални и химически продукти, а вносът – основно от петрол, рибни продукти и неблагородни метали.

Над половината от търговията между ЕС и Венецуела преминава през Испания, която представлява 55% от общия обем през 2024 г. Страната осъществява 29% от износа на ЕС и 64% от вноса от Венецуела, като стойността на испанския износ е около 230 милиона евро, а вносът – приблизително 1,38 милиарда евро. Италия е вторият по значимост партньор с 16%, следвана от Нидерландия с 10%, докато Франция и Германия имат значително по-малък дял – съответно 5% и 4%. Белгия и Полша също надхвърлят 1%, а всички останали държави членки имат под 1% участие в търговията с Венецуела.

Търговските отношения между ЕС и Венецуела не се основават на преференциални споразумения и се регулират от правилата на Световната търговска организация. Според Европейската комисия бизнес климатът в страната остава предизвикателен за европейските компании заради държавна намеса, валутен и ценови контрол и експроприации. В същото време Венецуела остава извън споразумението между ЕС и Меркосур, след като членството ѝ в блока беше преустановено, докато Турция и Обединеното кралство продължават да поддържат самостоятелни търговски отношения със страната.

