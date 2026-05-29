Green Transition Forum слага началото на „Софийската инициатива" за бъдещето на ЕС

Green Transition Forum слага началото на „Софийската инициатива“ за бъдещето на ЕС

bTV Бизнес екип

Шестото издание на Green Transition Forum, което започва  на 1 юни в столицата, ще  даде официален старт на "Софийската инициатива“. Координираният призив за радикално ускоряване на структурните реформи в ЕС ще бъде подписан на специална церемония по време на дискусия с водещи индустриални изпълнителни директори и представители на търговски камари, посветена на икономическото бъдеще на Европа. В нея ще се включи и бившият министър-председател на Италия Енрико Лета, който отново пристига в София, за да направи равносметка какво се е случило с единния пазар и конкурентоспособността в Европа.

На 1 юни президентът Илияна Йотова ще открие най-мащабното издание на конференцията. В дните до 5 юни в 4 зали едновременно са организирани над 110 панела, кръгли маси и събития на многобройните партньори на форума. В тях ще се включат повече от 450 лектори от 37 държави от цял свят. В това число представители на Европейската комисия и Европейския парламент, ОИСР, ЮНЕСКО, а също: посланици, анализатори, изследователи, бизнес лидери и неправителствени организации.  За първи път в програмата е включена и тридневна младежка версия на форума: "GTF Youth Forum: Empowering Future Changemakers"

GTF 6.0 е организиран от Dir.bg и 3e-news.net в сътрудничество с Българо-гръцката търговско-промишлена камара. bTV Media Group е медиен партньор на събитието.

Четирима европейски комисари и министри от няколко европейски държави са сред участниците в най-голямата платформа за дискусии по устойчиво развитие и икономическа трансформация в Централна и Източна Европа.

В София пристигат Джесика Росуал, комисар по околна среда, устойчивост на водните ресурси и конкурентоспособна кръгова икономика, и българският еврокомисар Екатерина Захариева, която отговаря за стартъпи, научни изследвания и иновации. С видеоконферентна връзка ще се включат Рафаеле Фито, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за кохезията и реформите, и Глен Микалеф,  европейският комисар с ресори справедливостта между поколенията, младежта, културата и спорта.

Сред най-интересните гости на Green Transition Forum 6.0 са двама визионери от световна величина:

Носителят на Нобеловата награда за икономика за 2025 г. проф. Филип Агион заема централно място в съвременната икономическа наука чрез развитието на парадигмата за иновативния растеж. Шведската кралска академия на науките го отличи за определяне на факторите, стимулиращи прогреса чрез процеса на креативно разрушение.

Мо Гаудат е бивш главен бизнес директор в Google X - американската полусекретна лаборатория за изследвания и разработки, често наричана „Фабриката за лунни проекти“ заради революционните й технологии, които решават най-големите проблеми на човечеството. В София той ще представи своята гледна точка за адаптацията на обществото към технологичната трансформация в рамките на събитието "Как да оцелеем в AI революцията". На практика Гаудат ще влезе в задочен спор с миналогодишния специален гост на Green Transition Forum 5.0 - носителя на Нобелова награда за икономика Дарон Аджемоглу, който направи в София своята прогноза за развитието на пазара на труда в конкуренцията на AI. 

Първият ден на конференцията е посветен на конкурентоспособността, транспорта и енергийната свързаност. Дискусиите се концентрират върху стратегическата автономия на Европа и сигурността на енергийната инфраструктура. Сред основните говорители в рамките на сесиите са Ива Петрова, министър на енергетиката на България, и Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията. Към тях се присъединява и заместник генералният директор на Генерална дирекция "Научни изследвания и иновации" към ЕК Джоана Дрейк.

Специалният координатор на CESEC (Инициатива за свързаност на енергийните системи в Централна и Югоизточна Европа) Клаус-Дитер Борхард ще модерира лично разговор с представителите на българския бизнес.  Той пристига в София за да отговори на всички въпроси в откровен диалог за предизвикателствата в енергийния сектор.

На 2 юни фокусът се пренасочва към индустрията, регулациите, отбраната и разширяването на Европейския съюз. Панелите разглеждат предизвикателствата пред малкия и средния бизнес, сигурността и развитието на Западните Балкани в новата икономическа реалност. Ключово роля в разговорите ще има Илияна Цанова, главен офицер по управление на риска на ЕК. Участие ще вземат също Андриана Сукова, заместник-генерален директор в Генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване" към Европейската комисия, и Матийо Буске, директор в Генерална дирекция "Разширяване и Източно съседство" на Европейската комисия.

Третият ден е ориентиран към темите за финансите, декарбонизацията и индустриалната трансформация. Основни акценти са дебатите за новия 7-годишен бюджет на Европейския съюз, Механизма за корекция на въглеродните граници (CBAM) и конкурентоспособността на европейската промишленост. В разговора за многогодишната финансова рамка на ЕС ще участват Валер Мутарлие, заместник генерален директор на Генерална дирекция "Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП", Атанас Пеканов, вицепремиер на България по управление на европейските средства, и Марек Мора, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка.

Водещи теми на 4 юни ще са околната среда и кръговата икономика, както и бъдещето на кохезионната политика. Първата ще премине с личното присъствие на еврокомисар Джесика Росуал, президента на Европейския комитет на регионите Ката Туто и министъра на околната среда и водите на България Росица Карамфилова-Благова. В разговора за бъдещето на кохезионната политика ще се включат новият министър на регионалното развитие на България Иван Шишков, а с видеоконферентна връзка участие ще вземе Рафаеле Фито, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за кохезията и реформите. Предвидени са и информационни сесии на програма LIFE - един от водещите инструменти на ЕС за финансиране в областта на околната среда и климата, и на Норвежкия финансов механизъм.

В рамките на заключителния ден пред аудиторията ще говори българският еврокомисар Екатерина Захариева. Сред лекторите са главният изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд Марют Фалкстед и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. В края на сесията ще има специална “ask me anything” сесия, в която тримата ще отговарят на всички въпроси от залата.

За участие в петия ден на GTF 6.0 ще пристигнат министърът на образованието на Полша Барбара Новацка и заместник-председателят на Европейския парламент Виктор Негреску. В дискусиите ще се включи и Андреас Шлайхер, създател на международната програма PISA - едно от най-влиятелните глобални изследвания в образованието

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Как трима български студенти превърнаха TikTok модела в образователен стартъп
До 50% загуби: Ето къде бизнесът губи най-много пари
До 50% загуби: Ето къде бизнесът губи най-много пари
Кои са скритите разходи при правене на ремонт и как да ги избегнете?
