5 начина да намалите сметката си за ток това лято

Ето какви трикове може да използвате

С покачването на цените на енергията, намирането на начини за намаляване на сметките за ток през лятото, особено с постоянно работещ климатик, никога не е било по-важно. Има няколко неща, които може да правите през цялата година, за да компенсирате разходите за ток като например запечатване на течение и точки на влизане в дом), но топлият сезон идва със собствен набор от задачи по поддръжката и промени в начина на живот.

Следният списък, цитиран от Better Homes със задачи ще направи най-забележима разлика:

1. Изберете климатик с правилния размер за вашето пространство

Ако климатикът е основният начин, по който охлаждате дома си през лятото, уверете се, че не прекалявате или не го използвате твърде много. Климатикът с правилния размер не е този, който охлажда пространството ви най-бързо; вместо това той е този, който може да балансира охлаждането на въздуха с отстраняването на влага.

Ако имате малък уред, ще плащате твърде много. Прекалено големият уред ще се охлади бързо, но пространството ще се усеща влажно и по-топло, което ще ви накара да намалите температурата на термостата си и от своя страна ще увеличи сметката ви за енергия. Има онлайн калкулатори, където можете да съпоставите BTU с квадратни метри, което е достатъчно за прозоречни модули. За централен климатик е най-добре да се консултирате с професионалист за оценка.

2. Почистете филтъра на климатика и поддържайте уреда

След като сте намерили правилния климатик, уверете се, че поддържате филтъра на климатика чист и поддържате уреда в изправност , за да работи ефективно. Замърсените въздушни филтри могат да спрат въздушния поток, което в крайна сметка ще ви струва повече пари в края на месеца. Отстранете всякаква плесен от уреда, преди да го пуснете, и ако филтърът ви не може да се почисти, сменете го.

3. Бъдете внимателни с използването на климатик

Снимка: iStock

Първите две задачи в този списък ще намалят сметката ви за енергия , но само умерено. Промяната на начина ви на живот и намирането на начини да се охлаждате без климатик е жизненоважно за значително намаляване на сметката ви за енергия.

Първото нещо, което можете да направите, е да увеличите термостата си, когато не сте вкъщи. Когато сте вкъщи, накарайте тялото си да свикне с малко по-високи температури. Например, ако обикновено се нуждаете от 20°C през лятото, опитайте няколко дни с 23°C. Ще се изненадате към какво може да свикне тялото ви и колко ще намали сметката ви за енергия.

4. Променете посоката на вентилатора на тавана (и го пуснете)

Използването на вентилатор на тавана заедно с климатика ще ви помогне да намалите разходите си за енергия, защото вентилаторът ви кара да се чувствате по-хладно, което ви позволява по-лесно да повишавате температурата в помещението, без да се чувствате неудобно. (Да свикнете с по-високи температури, като същевременно останете комфортни, е толкова важно!)

Не забравяйте, че посоката на вентилатора е важна : През лятото пускайте всички таванни вентилатори обратно на часовниковата стрелка, което ще ви позволи удобно да повишите температурата в помещенията до 4°F. Ако в момента нямате таванни вентилатори, помислете за инсталирането им.

5. Използвайте уреди, генериращи топлина, през нощта

Снимка: БГНЕС

Повечето неща, които включвате в контакта, генерират някакъв вид топлина, от телевизора до зарядното за телефона ви. Но уредите, произвеждащи топлина, могат да повишат температурата в помещението, което ви кара да включвате климатика по-често.

Не използвайте фурни, съдомиялни машини или сушилни за дрехи следобед; използвайте ги сутрин или вечер. Ако трябва да готвите или да перете дрехи, изберете сушене на въже или ястия без готвене.

