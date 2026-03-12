Китайците планират изключително евтини „яхти“, те ще струват по-малко от автомобилите

В момента няма яхти под 500 000 долара

Китайският милиардер в електронната търговия Ричард Лиу заяви, че иска да строи и продава луксозни „яхти“ на част от цената на средностатистически автомобил. Той ще реализира това чрез новата си марка Sea Expandary, в която лично е инвестирал почти 700 милиона долара, пише Forbes.

Наскоро марката подписа рамково споразумение на стойност пет милиарда юана (723 милиона долара) с два града в крайбрежната провинция Гуандун в Китай за изграждане на централи на компанията за новата марка. Включително производствени мощности, продажби и следпродажбено обслужване.

Лиу каза пред репортери, че иска да направи яхтите „достъпни за обикновените служители и обикновените потребители“ чрез Sea Expandary. Той заяви, че целта е да продава екологично чисти плавателни съдове на цена от 100 000 юана, или около 14 469 долара (12 400 евро).

Лиу не уточни какво точно има предвид под термина „яхта“. Терминът обикновено се отнася до плавателни съдове с дължина над 12 метра, които се отличават с превъзходна изработка по поръчка и луксозни удобства като разкошни спални кабини и интериор по поръчка.

В момента няма яхти под 500 000 долара

Целта е яхтата да струва под 15 000 долара, което би означавало, че тя ще струва по-малко от една трета от средната цена на автомобил в САЩ (49 191 долара през януари, според Kelly Blue Book). И само малка част от това, което обикновено струват подобни плавателни съдове. Дори малките яхти обикновено струват поне 500 000 долара.

На американския пазар днес за 15 000 долара може да се купи нова малка рибарска лодка или употребявана лодка за отдих с дължина около шест метра.

Лиу казва, че Sea Expandary ще има свой собствен изпълнителен директор. Той няма лично да контролира ежедневните операции на компанията.

Милиардерът не коментира как Sea Expandary ще успее да направи яхтите си толкова достъпни или какви характеристики ще имат плавателните съдове.

130-метровата яхта на китайския милиардер, наречена Alnanha, се оценява на 450 милиона долара. Тя е построена от немския корабостроител Lursen. Спусната е на вода по-рано тази година. Плавателният съд, известен още като "Deep Blue", има осем дизелови двигателя. Твърди се, че годишните разходи за поддръжката му са около 45 милиона долара.

Въпреки че Китай представлява повече от половината от световното производство на кораби, производството на яхти в страната е много малко. Секторът за производство на яхти в Китай ще генерира около 600 милиона долара износ през 2024 г., според South China Morning Post. Това е далеч зад утвърдени производители на яхти като Италия, Холандия и Германия. Те продават луксозни яхти за милиарди долари всяка година.

Италия държи повече от половината от световния пазар за производство на яхти. Включително големи компании като Ferretti Group и Sanlorenzo. Заедно тези производители строят стотици плавателни съдове годишно.

Богатство

Снимка: Getty Images

Лиу, който е известен и с китайското си име Лиу Цяндун, има състояние, оценявано на 5,5 милиарда долара. Той е сред 800-те най-богати хора в света. Той е основател на JD.com, най-големият търговец на дребно в Китай по приходи. Компанията стана публична през 2015 г. Първичното ѝ публично предлагане на Nasdaq набра 1,8 милиарда долара.

През 2020 г. компанията беше листната и на Хонконгската фондова борса. През същата година нейното звено за здравеопазване JD Health беше отделено и листнато отделно в най-голямото първично публично предлагане в Хонконг през 2020 г. Логистичното звено на компанията, JD Logistics, стана публична компания в Хонконг през 2021 г.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN