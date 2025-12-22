Китай налага временни мита до 42,7 процента върху млечни продукти от ЕС

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Китай ще наложи временни мита в размер от 21,9 до 42,7 на сто върху определени млечни продукти, внасяни от Европейския съюз, считано от 23 декември, съобщи китайското Министерство на търговията, цитирано от Reuters.
Мярката се основава на предварително решение по разследване срещу субсидии, уточняват от ведомството. В съобщението се посочва, че разследването е установило основания за прилагане на временни компенсаторни мерки спрямо част от вноса на млечни продукти от ЕС.
Ставките на митата ще варират в зависимост от производителя и конкретния продукт, като мерките ще останат в сила до приключване на окончателното разследване, предаде БТА.
