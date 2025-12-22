BGN → EUR
Свят Китай налага временни мита до 42,7 процента върху млечни продукти от ЕС

Китай налага временни мита до 42,7 процента върху млечни продукти от ЕС

bTV Бизнес екип

Мярката се основава на предварително решение по разследване срещу субсидии

Китай ще наложи временни мита в размер от 21,9 до 42,7 на сто върху определени млечни продукти, внасяни от Европейския съюз, считано от 23 декември, съобщи китайското Министерство на търговията, цитирано от Reuters.

Смарт телевизорът ни следи: Как да го спрем?

Мярката се основава на предварително решение по разследване срещу субсидии, уточняват от ведомството. В съобщението се посочва, че разследването е установило основания за прилагане на временни компенсаторни мерки спрямо част от вноса на млечни продукти от ЕС.

Ето колко ще струва празничната трапеза тази година

Ставките на митата ще варират в зависимост от производителя и конкретния продукт, като мерките ще останат в сила до приключване на окончателното разследване, предаде БТА.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

