Последвайте ни
Свят Кипър става голям доставчик на природен газ за Европа

Кипър става голям доставчик на природен газ за Европа

Свят

bTV Бизнес екип

Eni - TotalEnergies, който разработва находището „Кронос“

Кипър ще започне да изнася природен газ за Европа през 2027 г., обяви президентът Никос Христодулидис. Той цитира прогнозата на консорциума Eni - TotalEnergies, който разработва находището „Кронос“ в изключителната икономическа зона (ИИЗ). 

„Кронос“ е едно от големите газови находища в акваторията на Кипър. „С находището „Пегас“, разположено в десети блок, потенциалните запаси се увеличават до 20 трилиона кубични фута. В сътрудничество с участниците в консорциума бързо напредваме към следващия етап - разработване на откритията „Афродита“ и „Кронос“", каза Христодулидис на енергиен форум в сряда.

Според кипърския министър на енергетиката плановете за износ на природен газ от „Афродита“ предвиждат разполагането на плаваща преработвателна инсталация върху самия резервоар, която да модифицира въглеводорода в „сух газ“, който може да бъде изнасян в Египет, пише "Сега".

Европейският газ пада до 18-месечно дъно под 31 евро за мегаватчас

Преработеният газ ще достигне съоръжение близо до Порт Саид в Египет и ще бъде използван за вътрешно потребление в Египет или втечнен за износ за Европа, в зависимост от това какво ще бъде решено в по-нататъшни консултации между Кипър и оператора на находището - партньорство между Chevron, Shell и израелската компания NewMed Energy.

В началото на годината президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси обяви, че страната му разчита на доставки на природен газ от Кипър за неговото втечняване и по-нататъшен реекспорт в Европа. На 17 февруари Кипър и Египет подписаха споразумение за газовите находища в кипърската изключителна икономическа зона.

