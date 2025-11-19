BGN → EUR

Свят Европейският газ пада до 18-месечно дъно под 31 евро за мегаватчас

Европейският газ пада до 18-месечно дъно под 31 евро за мегаватчас

bTV Бизнес екип

Европейският LNG внос през годината е достигнал 101,38 млн. тона

Газът в Европа отново поевтинява под 31 евро за мегаватчас, като се доближава до 18-месечното си дъно около 30,30 евро/MWh. Причината е в прогнозите за по-топло време през следващата седмица, които понижават очакванията за търсене на синьо гориво за отопление, предава БНР.

Краткосрочните метеорологични модели предвиждат студено, но спокойно време в Северна и Централна Европа до събота, след което температурите се очаква да се повишат. Това би довело до по-меки условия непосредствено преди началото на зимния сезон.

Към 14:30 ч. TTF фючърсите на природния газ понижават стойността си с 2,4% до около 30,65 евро за мегаватчас, оставайки точно над важните многомесечни дъна от 30,30–30,29 евро/MWh, отбелязани на 18 август и на 13 ноември 2025 г. Нетното теглене на газ от хранилищата в ЕС се очаква да нарасне умерено в средата на седмицата, но пазарът реагира на по-топлите прогнози за следващата седмица със спад на цените.

Цената на газа за ноември със сериозен ръст

Запълняемостта на газовите хранилища в ЕС към 17 ноември е 81,68% от капацитета под нивата от миналата година, когато достигаше 90,7%. В същото време потоците на синьо гориво от Норвегия по тръбопроводите остават стабилни, както и вносът на втечнен природен газ. Европейският LNG внос през годината е достигнал 101,38 млн. тона, което е с 16,75 млн. тона повече спрямо 2024 г.

Междувременно Украйна е осигурила доставки на втечнен природен газ от САЩ чрез Гърция за периода декември 2024 г. март 2025 г. Мярката цели да намали рисковете за зимните доставки, предвид руските атаки срещу енергийната инфраструктура на страната.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

