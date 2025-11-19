Европейският газ пада до 18-месечно дъно под 31 евро за мегаватчас

Европейският LNG внос през годината е достигнал 101,38 млн. тона

Газът в Европа отново поевтинява под 31 евро за мегаватчас, като се доближава до 18-месечното си дъно около 30,30 евро/MWh. Причината е в прогнозите за по-топло време през следващата седмица, които понижават очакванията за търсене на синьо гориво за отопление, предава БНР.

Краткосрочните метеорологични модели предвиждат студено, но спокойно време в Северна и Централна Европа до събота, след което температурите се очаква да се повишат. Това би довело до по-меки условия непосредствено преди началото на зимния сезон.

Към 14:30 ч. TTF фючърсите на природния газ понижават стойността си с 2,4% до около 30,65 евро за мегаватчас, оставайки точно над важните многомесечни дъна от 30,30–30,29 евро/MWh, отбелязани на 18 август и на 13 ноември 2025 г. Нетното теглене на газ от хранилищата в ЕС се очаква да нарасне умерено в средата на седмицата, но пазарът реагира на по-топлите прогнози за следващата седмица със спад на цените.

Запълняемостта на газовите хранилища в ЕС към 17 ноември е 81,68% от капацитета – под нивата от миналата година, когато достигаше 90,7%. В същото време потоците на синьо гориво от Норвегия по тръбопроводите остават стабилни, както и вносът на втечнен природен газ. Европейският LNG внос през годината е достигнал 101,38 млн. тона, което е с 16,75 млн. тона повече спрямо 2024 г.

Междувременно Украйна е осигурила доставки на втечнен природен газ от САЩ чрез Гърция за периода декември 2024 г. – март 2025 г. Мярката цели да намали рисковете за зимните доставки, предвид руските атаки срещу енергийната инфраструктура на страната.

