Кипър е бил тясно свързан с Русия в миналото

Кипърският външен министър Константинос Комбос открито призна, че руското влияние е вкоренено в страната от години, подчертавайки, че правителството е предприело всеобхватни стъпки за разрушаване на тези връзки след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, съобщи Politico.

Министър Комбос заяви, че Кипър е бил тясно свързан с Русия в миналото, но подчерта, че войната в Украйна е предизвикала фундаментална промяна в политиката и нейното прилагане.

„Външният министър призна, че Кипър е бил тясно свързан с Русия в миналото, но посочи стъпките, предприети в отговор на пълномащабното нахлуване в Украйна, включително закриването на 42 728 фиктивни компании и 125 782 банкови сметки“, съобщи Politico.

Комбос добави, че Кипър е преразгледал своите икономически и банкови модели и е намалил уязвимостите в отбранителния си сектор, което сигнализира за по-широки усилия за разрив с моделите, които някога са правили острова привлекателен за руския капитал. „Ние не сме зависими от руската енергия, за разлика от другите държави членки. Присъединихме се към санкциите“, каза Комбос, цитиран от Pari.mk.

В отделно изказване заместник-министърът по европейските въпроси Марилена Рауна определи позицията на Кипър по отношение на Украйна като основана на собствения му исторически опит. „Когато говорим за важността на зачитането на териториалната цялост, суверенитета и независимостта – независимо дали става въпрос за Украйна или за Кралство Дания и Гренландия – ние говорим от собствения си опит, защото Кипър живее с последствията от нарушенията на международното право повече от 50 години“, каза Рауна.

Руското влияние в Кипър е дълбоко вкоренено, произтичащо от споделена православна вяра, връзки от съветската епоха и значителни икономически връзки, по-специално използването на Кипър като финансов център за руски капитал, въпреки че това е подложено на контрол и спад след санкциите, като руското население в Лимасол се свива, но културните връзки и финансовите маневри на олигарсите остават.

Островът служи като стратегическа врата към Близкия изток, където Русия използва историческите си връзки, като същевременно е изправена пред натиск от сегашното кипърско правителство за по-прозападно ориентиране.

