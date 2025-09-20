"Като 14 пътувания до Луната": Колата с най-много километри в света

Кой е автомобилът, превърнал се в легенда?

Идеята за Volvo P1800 хрумва на Ърв Гордън през 1966 г. Той решава да не пести пари от него и през първата седмица изминава 2414 км с превозното средство. Но това е само началото. Оттогава Ърв е изминал 5,1 милиона километра с колата си.

Километрите

Това е еквивалентът на 14 пътувания до Луната, което е спечелило на автомобила титлата лек автомобил с най-много изминати километри. Ърв, разбира се, никога не е мислил да стане световен рекордьор. Просто казано, той обича да шофира, затова прекарва много часове зад волана на кола.

След 402 336 километра, без да е необходим никакъв ремонт по автомобила, освен редовно обслужване), той пише до Volvo.

„Радваме се, че сте доволни от продукта, не забравяйте да закопчаете предпазните си колани“, отговаря шведската автомобилна компания.

Той е писал отново на Volvo след 804 672 километра, а след това отново след 1,6 милиона километра, съобщава Metropolitan.

Посланик на марката

По този повод компанията забеляза неговите „усилия“ и му подари чисто ново Volvo 780 Coupe.

Ърв става посланик на автомобилната марка, което води до покани за участие в автомобилни изложения в цяла Европа с P1800. Той дори приема покана да посети фабриката, където се произвежда любимият му Volvo.

И каква е тайната за дълголетието на автомобила на Ърв? Всъщност, това е просто редовно обслужване и подмяна на износени части. Те също така ремонтират двигателя, но запазват оригиналния блок на двигателя и трансмисията.

Ърв също е доста ясен какво ще направи, ако неговото Волво не запали.

„Ако не работеше, щях да разбера защо не работи и да го поправя “, отговори гордият собственик, който кара любимата кола до смъртта си през 2018 г.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN