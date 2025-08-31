1 USD
Свят Какво закусват най-успелите хора в света?

Какво закусват най-успелите хора в света?

Десислава Боцева

Някои от тях се хранят здравословно, но други залагат на вредна храна

Всички знаем, че закуската е най-важното хранене за деня. Но какво избирате за закуска, когато сте един от най-важните хора в света? За милионерите, често изборите, които правят и навиците, които поддържат извън работно време, са не по-малко важни от самият им бизнес.

За повечето от нас, поне, първият от тези ежедневни определящи избори е нашата закуска. Начинът, по който хората се зареждат сутрин, ни говори не само за тяхното здраве, но и за цялостното им мислене и подход към всеки ден. От зелени смутита до варени яйца и някои по-изненадващи избори – ето какво избират най-успешните хора в света за закуска всяка сутрин.

Ричард Брансън

В свят на протеинови шейкове и скъпи добавки, бизнес магнатът и основател на Virgin Group, Ричард Брансън, поддържа нещата старомодни след събуждането си в 5 сутринта, с купа мюсли и плодова салата. И, като всеки добър британец, всичко се залива с чаша чай, пише The gentlemans journal. 

Марк Зукърбърг

Подобно на отдадеността си да носи един и същ тоалет всеки ден, Зукърбърг има практичен подход към закуската. Не губи време в подготовка или вземане на решения и просто се нахвърля върху „каквото“ му хрумне, преди да продължи с деня си. Просто, сигурно, но вероятно не винаги здравословно.

Бил Гейтс

Може би това е свързано с поколенията, но най-възрастният и може би най-успешният мъж в този списък също се придържа към най-нездравословната рутина за закуска. Бил Гейтс рядко закусва, докато самият Гейтс веднъж казал на група гимназисти, че започва деня си с купа Cocoa Puffs. Добавете към това добре документирания му обяд от чийзбургери и диетична кола и ще получите кошмар за диетолозите. Но ако това му върши работа, кои сме ние да спорим?

Илон Мъск

Основателят на Tesla и Space X Илон Мъск е друг, който обикновено пропуска сутрешното си хранене, но когато все пак се храни, предпочитанията му са омлет и кафе.

Джак Дорси

Основателят на Twitter Джак Дорси е известен със своите здравословни навици, които включват медитация по два часа на ден, редовни ледени бани и цял набор от строги диети. Твърди се, че е трябвало да се откаже от веганския начин на живот, след като прекомерната консумация на моркови е направила кожата му оранжева.

Твърди се, че Дорси обича да закусва две варени яйца и соев сос.

Уорън Бъфет

Закуската на Уорън Бъфет е ежедневно, бюджетно ястие от McDonald's, струващо около 3 долара, като точната цена зависи от пазарните условия. Ако пазарът е нагоре, той може да си купи хапване с бекон, яйце и сирене, но ако е надолу, той избира по-евтина поръчка - кюфтета с две наденички. Той плаща за закуската с точна сума, като съпругата му слага парите в колатапреди да тръгне.

