Известни брандове правят отстъпки за феновете на Тейлър и Травис след годежа

Близо две десетилетия след премиерата на „Love Story“ Тейлър Суифт каза окончателното „да“ на своя любим Травис Келси.
„Учителката ви по английски и учителят ви по физическо ще се женят“, гласи описанието към общата снимка, която събра над 30 милиона харесвания за по-малко от едно денонощие и изведе Суифт на върха на Google Trends.
Рекордният интерес онлайн превърна новината в идеална възможност за брандовете, достатъчно смели да превърнат фенския шум в продажби. От безалкохолни напитки до спортни стадиони – всички се включиха, съобщава The Business Insider.
„В чест на любимите ни учители по английски и физическо, които се женят, даваме на всички фенове на Team Tayvis допълнителни 13% отстъпка от всяка поръчка за абонамент... ЗАВИНАГИ.“
Компанията добави: „Защото истинската любов (и страхотната газирана напитка) трябва да траят цял живот. Наздраве за щастливата двойка!“
В разгара на кампанията за Pumpkin Spice Latte веригата попита:
„Трябва ли да продължаваме да говорим за PSL, сякаш нищо не се е случило???“, заяви компанията в екранна снимка, споделена в Instagram.
В надписа компанията написа: „Дългият списък с любители на Starbucks току-що получи +1“.
С хаштаг #tayvis4ever компанията публикува снимка на два кенa с цитат от песен на Суифт и признанието: плача, крещя, повръщам. защо имам чувството, че току-що се сгодихме??? толкова съм развълнувана за щастливата двойка #tayvis4ever
Auntie Anne's, франчайзът на магазините за гевреци, вече обмисля участието си в сватбата на двойката.
„МОГА ЛИ ДА БЪДА МОМИЧЕТО С ЦВЕТЯТА“, гласеше публикация с X.
Wendy’s: В Instagram Stories веригата отбеляза: „НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ, ЧЕ ИМАМЕ ТРАВИС СУИФТ ПРЕДИ GTA 6“ – препратка към чаканата видеоигра.
Panera: „IT'S A LOAF STORY BABY JUST SAY YEAST“, написа брандът, който вече предлага меню „Loaf Story“.
Krispy Kreme: Компанията предложи безплатни понички. В пост те написаха: „Офертата е валидна само на 26.08 от 17:00 до 19:00 часа в участващите магазини Krispy Kreme в САЩ и е в зависимост от наличността на продукта.“
Portillo’s: С препратка към песента „Paper Rings“ веригата заяви: „Ще се омъжа за теб с лучено кръгче“ и даде безплатни малки лучени кръгчета на феновете.
Освен безплатни подаръци и отстъпки от някои брандове, феновете от една определена компания в САЩ бяха освободени от работа. В 15:07 ч. местно време във вторник главният директор „Човешки ресурси“ на H&R Block Тифани Монро изпрати съобщение до всички служители. „Канзас Сити, а честно казано и цялата нация, гъмжи от новината за определен знаменит годеж“, написа тя. Колегите бяха насърчени „да приключат по-рано, ако желаят“, защото, по думите ѝ, „фокусът този следобед е дефицитен“ заради обсъжданията на бъдещата сватба.
