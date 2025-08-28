1 USD
1.68708 BGN
Петрол
66.44 $/барел
Bitcoin
$113,255.0
Последвайте ни
1 USD
1.68708 BGN
Петрол
66.44 $/барел
Bitcoin
$113,255.0
Свят Известни брандове правят отстъпки за феновете на Тейлър и Травис след годежа

Известни брандове правят отстъпки за феновете на Тейлър и Травис след годежа

Свят

bTV Бизнес екип

Компания дори освободи служителите си след новината

Близо две десетилетия след премиерата на „Love Story“ Тейлър Суифт каза окончателното „да“ на своя любим Травис Келси.

„Учителката ви по английски и учителят ви по физическо ще се женят“, гласи описанието към общата снимка, която събра над 30 милиона харесвания за по-малко от едно денонощие и изведе Суифт на върха на Google Trends.

Какво отключи корпоративния ентусиазъм?

Рекордният интерес онлайн превърна новината в идеална възможност за брандовете, достатъчно смели да превърнат фенския шум в продажби. От безалкохолни напитки до спортни стадиони – всички се включиха, съобщава The Business Insider.

Кои компании за напитки първи вдигнаха тост?

Olipop

„В чест на любимите ни учители по английски и физическо, които се женят, даваме на всички фенове на Team Tayvis допълнителни 13% отстъпка от всяка поръчка за абонамент... ЗАВИНАГИ.“

Компанията добави: „Защото истинската любов (и страхотната газирана напитка) трябва да траят цял ​​живот. Наздраве за щастливата двойка!“

Starbucks

 

В разгара на кампанията за Pumpkin Spice Latte веригата попита:

 

„Трябва ли да продължаваме да говорим за PSL, сякаш нищо не се е случило???“, заяви компанията в екранна снимка, споделена в Instagram.

В надписа компанията написа: „Дългият списък с любители на Starbucks току-що получи +1“.

Poppi

 

 

 

С хаштаг #tayvis4ever компанията публикува снимка на два кенa с цитат от песен на Суифт и признанието: плача, крещя, повръщам. защо имам чувството, че току-що се сгодихме??? толкова съм развълнувана за щастливата двойка #tayvis4ever

Брандове за храна

Auntie Anne's, франчайзът на магазините за гевреци, вече обмисля участието си в сватбата на двойката.

„МОГА ЛИ ДА БЪДА МОМИЧЕТО С ЦВЕТЯТА“, гласеше публикация с X.

Wendy’s: В Instagram Stories веригата отбеляза: „НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ, ЧЕ ИМАМЕ ТРАВИС СУИФТ ПРЕДИ GTA 6“ – препратка към чаканата видеоигра.

Panera: „IT'S A LOAF STORY BABY JUST SAY YEAST“, написа брандът, който вече предлага меню „Loaf Story“.

Krispy Kreme: Компанията предложи безплатни понички. В пост те написаха: „Офертата е валидна само на 26.08 от 17:00 до 19:00 часа в участващите магазини Krispy Kreme в САЩ и е в зависимост от наличността на продукта.“

Portillo’s: С препратка към песента „Paper Rings“ веригата заяви: „Ще се омъжа за теб с лучено кръгче“ и даде безплатни малки лучени кръгчета на феновете.

Корпоративна почивка

Освен безплатни подаръци и отстъпки от някои брандове, феновете от една определена компания в САЩ бяха освободени от работа. В 15:07 ч. местно време във вторник главният директор „Човешки ресурси“ на H&R Block Тифани Монро изпрати съобщение до всички служители. „Канзас Сити, а честно казано и цялата нация, гъмжи от новината за определен знаменит годеж“, написа тя. Колегите бяха насърчени „да приключат по-рано, ако желаят“, защото, по думите ѝ, „фокусът този следобед е дефицитен“ заради обсъжданията на бъдещата сватба.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата