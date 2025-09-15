Какви санкции иска да наложи Тръмп на Русия?

Тръмп заявява към страните от НАТО: „Готов съм да действам, когато и вие сте готови. Просто кажете кога.“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е склонен да наложи допълнителни санкции срещу Русия, но само ако страните от НАТО се ангажират с прекратяване на покупките на руски петрол. В изявление, публикувано в неговата платформа Truth Social, той уточнява, че е „готов да наложи значителни санкции на Русия“, но само след като партньорите от НАТО „се обединят и започнат да действат по същия начин“, предава BBC.

Снимка: EPA/Reuters

Тръмп вече е отправял подобни предупреждения към Кремъл, но до момента не е предприемал конкретни действия, въпреки че Москва е пренебрегнала неговите ултиматуми. По негови думи, покупките на петрол от Русия са „шокиращи“ и подкопават позициите на НАТО. Той също така предложи алиансът да наложи мита между 50 и 100 процента на Китай, като според него това ще отслаби китайската подкрепа за Русия.

В обръщение към страните от НАТО, което самият той нарича „писмо“, Тръмп заявява: „Готов съм да действам, когато и вие сте готови. Просто кажете кога.“ Той подчертава, че продължаващите енергийни покупки от Русия отслабват възможностите за договаряне с нея и вредят на стратегическата сила на алианса. Според него, съчетаването на спиране на покупките на енергийни ресурси от Русия и повишаването на митата за Китай би било сериозна стъпка към прекратяване на войната.

Снимка: Ройтерс

Зависимостта на европейските държави от руската енергия е намаляла значително след началото на пълномащабната инвазия на Украйна от страна на Москва. Докато през 2022 г. Европейският съюз получаваше близо 45% от газа си от Русия, тази година делът се очаква да падне до около 13%. Тръмп обаче изглежда смята, че този спад не е достатъчен, особено в контекста на новите заплахи и напрежението между Русия и НАТО.

На този фон над дузина руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство, което Полша определи като умишлено действие. Русия, от своя страна, омаловажи инцидента и увери, че няма намерения да атакува полски обекти. Междувременно Дания, Франция и Германия се присъединиха към нова инициатива на НАТО за засилване на защитата на източния фланг, включително с прехвърляне на военни активи.

Украинският президент Володимир Зеленски също настоя европейските държави напълно да прекратят търговията с Русия, включително в енергийния сектор. В интервю за ABC News той заяви, че всяка форма на търговия с Русия трябва да бъде спряна, ако Западът иска да постигне реален напредък към прекратяване на войната. Според анализ на Центъра за изследвания на енергията и чистия въздух, от началото на войната насам европейските страни са похарчили около 210 милиарда евро за руски енергоносители, с което вероятно са подпомогнали руската военна машина.

