От 6800 долара до 11: Билетите за Пол - Джошуа разкриха слаб интерес

След края на дълго рекламирания боксов двубой между Джейк Пол и Антъни Джошуа стана ясно, че най-голямото разочарование не е било в ринга, а по трибуните. Галата в Kaseya Center в Маями не успя да предизвика очаквания зрителски интерес, а цените на билетите спаднаха рязко в дните преди мача.

Както съобщи USA TODAY Sports, Ticketmaster предприе необичаен ход пет дни преди срещата, като пусна оферта „2 за 1“ за билети за осемрундовия мач в тежка категория. Подобна практика е характерна по-скоро за събития с ниско търсене, отколкото за боксови галавечери, оглавявани от Джейк Пол.

Анализаторът на билетни продажби Скот Фридман коментира пред USA TODAY Sports, че подобни оферти са „обичайни за музикални изпълнители с проблемни продажби, но не и за битки с Джейк Пол“. По негови оценки, към средата на седмицата преди мача е имало около 10 000 непродадени билета.

Според информация на The Sun, позоваваща се на платформата TickPick, в часовете преди първия гонг билети за двубоя са се предлагали за едва 8 паунда (около 11 долара). Kaseya Center, който в зависимост от конфигурацията побира близо 20 000 зрители, така и не бе напълно запълнен, като стотици места останаха празни до края на вечерта.

В социалните мрежи реакциите бяха саркастични. Част от феновете коментираха, че цените отразяват реалния интерес към мача, а други се шегуваха, че „организаторите е трябвало да плащат на хората, за да присъстват“.

Ако смятате, че билетите за битката между Джейк Пол и Антъни Джошуа са непосилно скъпи, реалността е по-различна.

Най-евтините билети в Ticketmaster започваха от около 62 долара, което правеше събитието сравнително достъпно за феновете. За тези, които искаха малко по-добра гледка към ринга, CBS News Miami откри билети на цена около 99 долара.

От този момент нататък цените се покачваха рязко. Местата близо до ринга вече изискваха сериозен бюджет – около 800 долара за билет на пода. За най-добрите места цените стигаха до крайности. По информация на CBS News Miami, билети на пода, втори ред от ринга, се продаваха за над 6800 долара.

С други думи, двубоят можеше да се гледа както срещу сравнително достъпна сума, така и като истински луксозно преживяване – всичко зависеше от това колко близо до действието иска да бъде зрителят.

