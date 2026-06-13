Тези грешки с климатика на колата може да ви струват скъпо това лято

Ето кои са те

През лятото климатикът се превръща в незаменим помощник за шофьорите. Малцина обаче се замислят, че неговото използване може да се отрази осезаемо на разхода на гориво. Според специалисти работата на климатичната система може да увеличи потреблението с между 5 и 15%, в зависимост от автомобила, външната температура и условията на движение, пише Biznis Kurir.

Причината е проста - компресорът на климатика използва част от мощността на двигателя, за да охлажда въздуха в купето. Колкото по-голямо е натоварването, толкова повече гориво е необходимо за работата на автомобила.

При кои автомобили ефектът е по-осезаем?

Влиянието на климатика обикновено е по-голямо при бензиновите автомобили. Те развиват по-нисък въртящ момент при ниски обороти и по-трудно компенсират допълнителното натоварване. В резултат разходът може да нарасне с между 0,3 и 1 литър на 100 километра.

При дизеловите автомобили увеличението обикновено е по-малко - между 0,2 и 0,6 литра на 100 километра, тъй като двигателите се справят по-лесно с натоварването.

Най-силно климатикът влияе върху разхода при градско шофиране, когато автомобилът често спира и потегля. При движение по магистрала или извън града ефектът е по-слабо забележим.

Грешка №1: Включвате климатика веднага след като влезете в колата

Ако автомобилът е престоял на слънце, температурата в купето може да надхвърли 50 градуса. Включването на климатика веднага след сядане зад волана натоварва системата максимално още от първата секунда.

По-добре е първо да проветрите автомобила. Отворете всички врати за кратко или потеглете с леко отворени прозорци. След като горещият въздух излезе, включете климатика.

Грешка №2: Настройвате прекалено ниска температура

Много шофьори задават 16 или 18 градуса с надеждата автомобилът да се охлади по-бързо. На практика това кара системата да работи непрекъснато на максимално натоварване.

Специалистите препоръчват температура между 22 и 24 градуса, като разликата между външната и вътрешната температура не бива да надвишава 5–7 градуса.

Грешка №3: Пренебрегвате поддръжката на климатика

Замърсеният филтър на купето и недостатъчното количество фреон намаляват ефективността на климатичната система. Това означава, че тя трябва да работи по-дълго и по-интензивно, за да охлади автомобила.

Редовната смяна на филтъра и профилактиката преди летния сезон могат да подобрят работата на климатика и да намалят излишния разход на гориво.

Грешка №4: Оставяте колата да се нагрява прекомерно

Колкото по-горещо е в купето, толкова повече усилия ще са нужни на климатичната система, за да охлади въздуха.

Затова, когато е възможно, паркирайте на сянка. Ако това не е вариант, използвайте сенник за предното стъкло. Дори тези на пръв поглед дребни навици могат да направят осезаема разлика през най-горещите летни дни.

С няколко лесни промени в навиците си можете да запазите комфорта в автомобила и едновременно с това да намалите разхода на гориво - нещо особено важно в период на високи цени на горивата и летни горещини.

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