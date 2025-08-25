Какви са печалбите за летния туризъм в Европа тази година?

Испания е водеща дестинация с над 98 милиона международни посетители през 2024 г.

Туризмът остава съществен икономически фактор за страните от Европейския съюз, като допринася значително за техните бюджети. След спада по време на пандемията от COVID-19, броят на туристите почти достига нивата отпреди кризата, а приходите от този сектор отново съставляват голяма част от БВП. Според Световния съвет за пътувания и туризъм, през 2025 г. се очаква приносът на туризма към икономиката на ЕС да достигне около 1,9 трилиона евро, или приблизително 10,5% от БВП на съюза. Това има силно отражение върху заетостта – 2,4 милиона туристически предприятия осигуряват работа на над 12 милиона души, като в някои страни този дял е още по-голям – например в Гърция и Хърватия, предава БГ НЕС.

Снимка: iStock

Кои са водещите дестинации тази година?

По данни на Евростат, туризмът в Европа бележи ясно възстановяване и през 2023 г. жителите на ЕС са похарчили 555 милиарда евро за туристически пътувания, като 65% са пътували поне веднъж. Испания е водеща дестинация с над 98 милиона международни посетители през 2024 г., а Франция планира да достигне 100 милиарда евро приходи от туризъм до 2030 г. Високите нива на туризъм са особено концентрирани в страни като Испания, Италия, Франция и Германия, които привличат както най-много туристи, така и най-много разходи. Германия например отчете рекордните 496,1 милиона нощувки през 2024 г. в рамките на страната си.

Снимка: iStock

В кои държиви туристите са все по-малко?

Докато някои държави процъфтяват, други остават в периферията на туристическия поток. Например, в Румъния само 26,8% от населението участва активно в туризъм, а страната се нарежда сред последните по брой нощувки от чужденци. България също все още не е достигнала нивата от преди пандемията, въпреки очаквания растеж от 5–7% за 2025 г. Словения се сблъсква с проблеми поради лоша свързаност след фалита на националния авиопревозвач, а в други региони липсата на международни туристически компании забавя развитието. ЕС реагира с политически инициативи, включително стратегията за устойчив туризъм до 2030 г. и програми като „Еразъм+“ и различни фондове, подкрепящи регионалното развитие.

Масовият туризъм

Снимка: Getty Images/iStock

Прекомерният туризъм води до пренаселени градски центрове, замърсяване, изчерпване на инфраструктурата и изместване на местни жители поради нарастващи цени. Протести срещу масовия туризъм се разразиха в градове като Барселона и Палма де Майорка, където се обвиняват туристите за повишените разходи за живот. В отговор, местните власти въвеждат мерки като туристически такси, ограничения върху краткосрочните наеми и контрол върху броя на круизните кораби. В Атина бе наложен мораториум върху нови наеми в центъра, а на гръцките острови бе въведен данък върху круизните кораби.

Дубровник си партнира с круизните компании за по-добро разпределение на посещенията, а във Фландрия жителите участват активно в туристическото планиране. В Австрия се популяризират летните туристически сезони, а Исландия реинвестира приходите от туризъм в опазване на природата. Въпреки това, според доклади на WTTC, някои от мерките – например високите такси – рядко водят до реално намаляване на туристическия натиск и не винаги се използват ефективно за устойчиво развитие на сектора. Организацията предупреждава, че прекомерните ограничения могат да доведат до загуба на приходи и работни места.

