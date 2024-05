Какви са били последните думи на Комаров преди да падне от Космоса?

Космонавтът се разби в земята през 1967 г.

Смразяващите последни думи на опитния космонавт, докато той пада по време на космическа мисия, могат да бъдат чути в запис.

Владимир Михайлович Комаров, който стана известен като „човекът, паднал от Космоса“, почина през април 1967 г., когато "Союз 1", космически полет на съветската космическа програма, се разби. Подробностите около смъртта на Комаров са обвити в мистерия поради секретността на данните на Съветския съюз.

Преждевременната му смърт е описана в противоречивата книга от 2011 г. Starman, The Truth Behind the Legend of Yuri Gagarin, която е описана като „пълна с грешки“.

Снимка: museumgagarin

Това, което знаем, е, че Комаров направи многобройни обиколки около Земята в своя космически кораб и се бореше да влезе отново в земната атмосфера след приключване на мисията му, като в крайна сметка се разби в Земята с близо 180 км. в час.

На 23 април 1967 г. се състои последната космическа мисия на Комаров и в продължение на 24 часа той обиколи Земята 16 пъти.

За съжаление Комаров знаеше, че е на път да умре, а последните му думи бяха чути от подслушвателните постове на САЩ в Турция, пише Unilad. Според съобщенията овъглените му останки приличали на „буца“ и само костта на петата му била разпознаваема.

Според официалната стенограма на Руския държавен архив, едно от последните неща, които Комаров казал на колегите си е било: „Чувствам се отлично, всичко е наред“. Само няколко минути по-късно той каза: „Благодаря ви, че предадохте всичко това.“

Книгата Starman обаче твърди, че космическият кораб на Комаров е имал „203 структурни проблема“, които са станали очевидни преди съдбовния полет. Твърди се, че резервният пилот на Комаров, Юрий Гагарин, е настоявал мисията им да бъде отложена.