Какви продукти се произвеждат от нефт и газ?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Нефтът и природният газ се използват за производството на хиляди ежедневни продукти
Петролът и газът се използват за много повече от просто гориво. Те са суровини за хиляди продукти от ежедневието. Пластмасите, включително бутилки за вода, опаковки за храни, корпуси за телефони и медицински спринцовки, са получени от суров петрол, пише Al Jazeera.
След като суровият петрол бъде извлечен от земята, той се изпраща в рафинерия, където различните части от суровия петрол се разделят на използваеми петролни продукти.
42-галонов барел суров петрол в САЩ дава около 45 галона петролни продукти в американските рафинерии, благодарение на подобрението в преработката в рафинерията . Това увеличение на обема е подобно на това, което се случва с пуканките, когато се пукат. Царевичното зърно е по-малко и по-плътно от пуканките.
Количеството произведени отделни продукти варира от месец на месец и от година на година, тъй като рафинериите коригират производството, за да отговорят на пазарното търсене и да увеличат максимално рентабилността.
Суровият петрол е и скритата съставка в синтетичните тъкани като полиестер, найлон и акрил, които се използват за направата на всичко - от спортно облекло до килими. Той е в основата и на козметичната индустрия, тъй като се използва за производството на продукти като вазелин, червила и коректори.
Нефтът и природният газ се използват за производството на хиляди ежедневни продукти, включителногорива (бензин, дизел, реактивно гориво), пластмаси, синтетични тъкани (полиестер, найлон), смазочни материали, торове, фармацевтични продукти.
Домакинските предмети също разчитат на съставки на маслена основа, като перилните препарати, течностите за миене на съдове и боите са получени от петролни продукти.
Глобалното снабдяване с храни се основава основно на природен газ под формата на торове, използвани за повишаване на добивите и гарантиране, че производството на храни може да отговори на търсенето.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
