Европейска страна иска да въведе 2 евро данък за внос на стоки от Shein и Temu

Според данни на ЕК, през 2024 г. в ЕС са навлезли около 4,6 милиарда пратки с ниска стойност

Френският парламент ще разгледа тази седмица въвеждането на данък от 2 евро върху вноса на модни стоки с ниска стойност, който трябва да влезе в сила догодина. Мярката цели да ускори прилагането на подобна европейска инициатива, която се очаква да стане факт едва през 2028 г. Освен това се обсъжда възможността в бъдеще да бъде добавена и допълнителна екологична такса от 5 евро, насочена основно към търговците на дребно с ниски цени, предава Euronews.

Снимка: Reuters

Основната цел на този ход е да се постави контрол върху китайските онлайн гиганти като Shein и Temu, които заливат европейския пазар с изключително евтини продукти. Тези стоки подбиват местното производство, а краткият им живот и съмнителното им качество пораждат сериозни екологични притеснения, свързани с натрупването на отпадъци и ниската им устойчивост.

Според данни на Европейската комисия, през 2024 г. в рамките на ЕС са навлезли около 4,6 милиарда пратки с ниска стойност – предимно от Китай. Това означава приблизително 12 милиона пакета дневно, което според Комисията поражда редица икономически, екологични и регулаторни проблеми. Освен че тези продукти често не отговарят на производствените стандарти на Съюза, те нерядко съдържат фалшификати и имат отрицателен климатичен отпечатък.

Снимка: bTV

Франция планира да предприеме още по-решителни действия, като разглежда възможността да въведе екологична такса от 5 евро, която постепенно може да нарасне до 10 евро на пратка до 2030 г. Първоначалното гласуване на налога от 2 евро се очаква да се проведе следващия понеделник. Според сегашните митнически правила, върху стоки на стойност под 150 евро не се начисляват мита, макар че ДДС остава задължителен.

Френското правителство изчислява, че новата такса върху малките пратки може да донесе до 500 милиона евро в държавния бюджет още до края на следващата година. Законопроектът вече е получил одобрение от Сената и сега очаква окончателното си приемане в парламента. Министърът на бюджета Амели дьо Моншален подчерта, че това е временна, но необходима мярка преди реформата на митническия съюз на ЕС през 2028 г. По думите ѝ, целта не е да се облагат потребителите, а да се накарат онези, които извличат ползи от системата без да поемат своята отговорност, да плащат справедлив дял.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN