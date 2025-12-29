Уорън Бъфет се оттегля като главен изпълнителен директор на Berkshire Hathaway на 31 декември

Грег Абел поема поста

Уорън Бъфет ще се оттегли от поста главен изпълнителен директор на Berkshire Hathaway на 31 декември, слагайки край на близо шест десетилетия начело на конгломерата. На събранието на акционерите през май 2025 г. легендарният инвеститор обяви, че предава управлението на Грег Абел – в момента заместник-председател, отговарящ за дейностите извън застрахователния сектор. Промяната влиза в сила от 1 януари 2026 г., съобщи „Уорън Бъфет“.

Бъфет ще остане акционер и ще помага с насоки при нужда, но всекидневните решения преминават към новото ръководство. В последните месеци той ускори прехвърлянето на акции на Berkshire към фондациите, управлявани от трите му деца – ход, оценен на около 1,3 млрд. долара.

По време на управлението му Berkshire измина пътя от закъсала текстилна компания до конгломерат с пазарна оценка от над 1 трилион долара и бизнес с участие в емблематични бизнеси и марки като GEICO, Dairy Queen и Apple. През последните години Бъфет сви част от големите си позиции – с мащабни продажби на акции, включително съкращения при Apple, Bank of America и Chevron, и паралелно добави по-умерени дялове в компании като Chubb, Alphabet и Sirius XM.

Рокадата идва в момент, когато индексът S&P 500 се движи към трета поредна година с двуцифрен ръст, движен основно от технологичния сектор и изкуствения интелект. Анализатори очакват Абел да запази децентрализирания модел на Berkshire, с фокус върху ключовите направления – застраховане, енергетика и железопътен бизнес – и да управлява значителния паричен ресурс на групата.

