BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.65945 BGN
Петрол
60.97 $/барел
Bitcoin
$90,045.9
Последвайте ни
1 USD
1.65945 BGN
Петрол
60.97 $/барел
Bitcoin
$90,045.9
Свят Уорън Бъфет се оттегля като главен изпълнителен директор на Berkshire Hathaway на 31 декември

Уорън Бъфет се оттегля като главен изпълнителен директор на Berkshire Hathaway на 31 декември

Свят

bTV Бизнес екип

Грег Абел поема поста

Уорън Бъфет ще се оттегли от поста главен изпълнителен директор на Berkshire Hathaway на 31 декември, слагайки край на близо шест десетилетия начело на конгломерата. На събранието на акционерите през май 2025 г. легендарният инвеститор обяви, че предава управлението на Грег Абел – в момента заместник-председател, отговарящ за дейностите извън застрахователния сектор. Промяната влиза в сила от 1 януари 2026 г., съобщи „Уорън Бъфет“.

Бъфет ще остане акционер и ще помага с насоки при нужда, но всекидневните решения преминават към новото ръководство. В последните месеци той ускори прехвърлянето на акции на Berkshire към фондациите, управлявани от трите му деца – ход, оценен на около 1,3 млрд. долара.

Масови съкращения в над половината страна: Над 3000 души остават без работа

По време на управлението му Berkshire измина пътя от закъсала текстилна компания до конгломерат с пазарна оценка от над 1 трилион долара и бизнес с участие в емблематични бизнеси и марки като GEICO, Dairy Queen и Apple. През последните години Бъфет сви част от големите си позиции – с мащабни продажби на акции, включително съкращения при Apple, Bank of America и Chevron, и паралелно добави по-умерени дялове в компании като Chubb, Alphabet и Sirius XM.

Тази страна откри най-голямото златно находище в Азия

Рокадата идва в момент, когато индексът S&P 500 се движи към трета поредна година с двуцифрен ръст, движен основно от технологичния сектор и изкуствения интелект. Анализатори очакват Абел да запази децентрализирания модел на Berkshire, с фокус върху ключовите направления – застраховане, енергетика и железопътен бизнес – и да управлява значителния паричен ресурс на групата.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата