Какъв е имейлът, който Amazon изпраща на съкратените служители?

Компанията обяви, че съкращава 30 000 работни места

Amazon започна да уведомява своите служители за планираните съкращения, които ще засегнат около 14 000 корпоративни позиции равни на над 30 000 работни места, показват вътрешни съобщения, до които Business Insider е получил достъп.

Снимка: Getty Images / iStock

Един от тези имейли, изпратен от директорката по човешки ресурси на компанията Бет Галети и публикуван във вътрешния Slack канал на Amazon, разкрива, че засегнатите служители ще продължат да получават пълно възнаграждение и всички придобивки в рамките на 90-дневен неприсъствен период.

Не е напълно ясно дали съдържанието на писмото е идентично за всички подразделения на компанията, а Amazon все още не е отговорил на запитвания за коментар. В имейла се уточнява, че след този тримесечен период служителите ще получат и предложение за обезщетение, както и достъп до допълнителни програми за подкрепа.

Прочетете целия имейл:

"Имам важни, но трудни новини, които трябва да споделя с вас. След задълбочен преглед на нашата организация, нашите приоритети и това, върху което трябва да се концентрираме занапред, взехме трудното бизнес решение да премахнем част от позициите в Amazon. За съжаление вашата позиция се закрива и трудовото ви правоотношение ще приключи след неприсъствен период.

Не взехме това решение лекомислено и сме ангажирани да ви подкрепим през целия този преход, който ще включва неприсъствен период с пълно заплащане и придобивки, предложение за обезщетение, преходни придобивки според законодателството на съответната държава и достъп до няколко обучения за умения, както и външна помощ за намиране на работа.

Вероятно имате въпроси и ние сме тук, за да отговорим. Скоро ще получите покана за среща с представител на Човешки ресурси от вашия екип, за да обсъдим конкретните детайли на вашия преход и как можем да ви подкрепим. Срещата е по избор, но ви насърчаваме да се присъедините виртуално, тъй като това е възможност да зададете индивидуални въпроси. Вашият достъп с бадж е ограничен, така че ако в момента се намирате в офис на Amazon, служителите по сигурността ще ви съдействат при напускане на сградата.

Към този момент не сте длъжни да извършвате работа от името на Amazon и ще получавате пълното си заплащане и придобивки (където е приложимо) през следващите 90 дни. През този преходен период ще продължите да имате достъп до вътрешната електронна поща.

Ако срещнете затруднения с каквото и да било, моля отговорете на този имейл. Лично се ангажирам да гарантирам, че ще получите необходимата помощ, докато преминавате през тази промяна.

Благодаря ви!"

Така администрацията на компанията се разделя със служителите си. Въпреки внезапното съкращаване служителите продължават да получават заплащане през следващите 90 дни, докато бъдат преместени в друга позиция или сменят местоработата си. През това време Amazon гарантира пълно съдействие на служителите.

