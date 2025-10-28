Амазон съкращава 30 000 работни места

Кои отдели ще засегнат съкращенията?

Амазон планира да съкрати общо 30 000 служители от офисите си по света в рамките на няколко месеца, съобщиха редица американски медии. Новината потвърждава изразеното от главния изпълнителен директор Анди Джаси намерение да намали разходите на компанията, докато тя ускорява инвестициите си в изкуствен интелект, предава БГ НЕС.

Снимка: Getty Images/iStock

Планираните съкращения ще засегнат основно административни и стратегически отдели – човешки ресурси, реклама, мениджмънт и други, като това представлява близо 10% от общо 350 000 офис служители на гиганта за онлайн търговия. Работниците в складовете, които съставляват по-голямата част от над 1,5 милиона души персонал, няма да бъдат засегнати от тази вълна на съкращения.

Компанията, базирана в Сиатъл, все още не е направила официално изявление по темата, но информацията вече бе разпространена – само три дни преди публикуването на тримесечните финансови резултати. Американските медии изтъкват различни причини за решението, сред които необходимостта от оптимизация на разходите и преструктуриране на определени звена.

Според публикациите, първите уведомителни писма за освобождаване от работа може да бъдат изпратени още днес, докато следващата вълна от съкращения се очаква през януари – след приключването на натоварения празничен сезон.

Още през юни Анди Джаси заяви, че развитието на генеративния изкуствен интелект в близките години ще доведе до намаляване на броя на офис служителите. The Wall Street Journal коментира, че нарастващите цени, по-ограниченият трудов пазар и несигурността около търговската политика на президента Тръмп карат компаниите да търсят начини да ограничат разходите, без да възпрепятстват растежа си. Междувременно, автоматизацията в складовете на „Амазон“ продължава да се ускорява с помощта на роботи и изкуствен интелект. По данни на The New York Times, броят на съкратените работни места може да надхвърли 160 000 до 2027 г., въпреки очаквания ръст в потребителското търсене.

Подобни тенденции се наблюдават и при други технологични гиганти. През юли Microsoft увеличи броя на планираните си съкращения до 15 000 души, а „Мета“ наскоро освободи около 600 служители от отдела си за изкуствен интелект след активен период на разширяване на екипите.