1 USD
1.68027 BGN
Петрол
65.5 $/барел
Bitcoin
$114,171.0
Последвайте ни
1 USD
1.68027 BGN
Петрол
65.5 $/барел
Bitcoin
$114,171.0
Свят Амазон съкращава 30 000 работни места

Амазон съкращава 30 000 работни места

bTV Бизнес екип

Кои отдели ще засегнат съкращенията?

Амазон планира да съкрати общо 30 000 служители от офисите си по света в рамките на няколко месеца, съобщиха редица американски медии. Новината потвърждава изразеното от главния изпълнителен директор Анди Джаси намерение да намали разходите на компанията, докато тя ускорява инвестициите си в изкуствен интелект, предава БГ НЕС.

Снимка: Getty Images/iStock

Планираните съкращения ще засегнат основно административни и стратегически отдели човешки ресурси, реклама, мениджмънт и други, като това представлява близо 10% от общо 350 000 офис служители на гиганта за онлайн търговия. Работниците в складовете, които съставляват по-голямата част от над 1,5 милиона души персонал, няма да бъдат засегнати от тази вълна на съкращения.

Компанията, базирана в Сиатъл, все още не е направила официално изявление по темата, но информацията вече бе разпространена само три дни преди публикуването на тримесечните финансови резултати. Американските медии изтъкват различни причини за решението, сред които необходимостта от оптимизация на разходите и преструктуриране на определени звена.

Според публикациите, първите уведомителни писма за освобождаване от работа може да бъдат изпратени още днес, докато следващата вълна от съкращения се очаква през януари след приключването на натоварения празничен сезон.

Австралия съди Microsoft след подвеждане на 2,7 млн. потребители

Още през юни Анди Джаси заяви, че развитието на генеративния изкуствен интелект в близките години ще доведе до намаляване на броя на офис служителите. The Wall Street Journal коментира, че нарастващите цени, по-ограниченият трудов пазар и несигурността около търговската политика на президента Тръмп карат компаниите да търсят начини да ограничат разходите, без да възпрепятстват растежа си. Междувременно, автоматизацията в складовете на Амазонпродължава да се ускорява с помощта на роботи и изкуствен интелект. По данни на The New York Times, броят на съкратените работни места може да надхвърли 160 000 до 2027 г., въпреки очаквания ръст в потребителското търсене.

Подобни тенденции се наблюдават и при други технологични гиганти. През юли Microsoft увеличи броя на планираните си съкращения до 15 000 души, а Мета“ наскоро освободи около 600 служители от отдела си за изкуствен интелект след активен период на разширяване на екипите.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата