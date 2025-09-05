Как Уорън Бъфет успя да купи практически цяла Северна Америка?

„Бъди алчен, когато другите се страхуват, но бъди страхлив, когато другите са алчни.“

Когато става въпрос за разумно финансиране, финансовият свят винаги разчита на един човек – Уорън Бъфет. Какво направи този американски инвеститор и мултимилиардер толкова успешен?

„Няма съмнение, че фондовият пазар слуша внимателно, когато Бъфет прави нещо“, каза Юрген Молнар, който е работил години наред на Франкфуртската фондова борса, а в момента е експерт по капиталовите пазари в онлайн платформата Robomarkets.

Той все още мисли за Уорън Бъфет, както много други – Бъфет е легенда и пример за подражание. Пример за това е финансовата криза от 2008 г. А именно, Бъфет тогава отпуска пет милиарда долара на инвестиционната банка Goldman Sachs.

„Има филми, които показват големи играчи, които седят там и казват: „Господин министър на финансите, ако нищо не се случи тук, утре ще сме мъртви.“ И тогава Бъфет показа величието си и отпусна пет милиарда, огромна сума по онова време. Това поддържаше Goldman Sachs живи“, каза Молнар.

Повече за Бъфет

Снимка: Getty Images

Бъфет купува първите си акции, когато е на 11 години, печелейки пари, продавайки дъвки, газирани напитки и вестници. Като син на брокер на Нюйоркската фондова борса, той е заобиколен и очарован от финансовите пазари от ранна възраст. Въпреки че баща му не го подкрепя, Бъфет е решен да работи на фондовия пазар.

Той полага основите на успеха си само 25 години след като купува първите си акции. Голямото му бизнес начинание започва, след като купува холдинговата компания Berkshire Hathaway. Според Хендрик Лебер от компанията за управление на фондове Akathis, той е бил ядосан на ръководителя на Berkshire Hathaway и е казал, че ще го уволни.

Цената на акциите на гореспоменатата компания на фондовата борса по това време е била 12 долара за акция, което е 800 000 долара днес.

Бъфет срещу логиката на пазара

Бъфет се противопостави на логиката на пазара, воден от следната идея:

„Бъди алчен, когато другите се страхуват, но бъди страхлив, когато другите са алчни.“ Той се придържаше към това, дори когато имаше опасност цените на акциите да експлодират поради спекулации.

Неговият съвет беше:

„Никога не следвайте тълпата, винаги мислете нестандартно и никога не инвестирайте в това, което не разбирате.“

Следвайки тези идеи, той е натрупал състояние, оценявано на 133 милиарда долара. Това го прави нещо като гуру и често е наричан „Оракулът от Омаха“. Според Лебер, Бъфет винаги е бил постоянна звезда, която да се наблюдава по време на трудни пазарни фази.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN